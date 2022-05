Si sono lasciati: brutta notizia per i fan di Uomini e Donne, nessuno lo immaginava; scopriamo i dettagli della rottura.

Manca sempre meno al termine di questa stagione di Uomini e Donne. Come accade ogni anno, anche stavolta la trasmissione di Maria De Filippi andrà in vacanza nei mesi estivi, per poi tornare in onda a settembre. Nasceranno nuove storie d’amore prima dei saluti finali? Staremo a vedere! Nel frattempo, però, c’è una notizia che parla sì di una storia d’amore… ma che è arrivata al capolinea!

Tra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele, ma è stato proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne, in una intervista a Più Donna, a rivelare della rottura. Scopriamo i dettagli e cosa ha raccontato.

Uomini e Donne, si sono lasciati: brutta notizia per i fan della coppia

È stato uno dei protagonisti più amati dell’ultima stagione di Uomini e Donne: la sua uscita di scena dal programma ha rattristito molti telespettatori. L’ex cavaliere del Trono Over, però, decise di lasciare la trasmissione perché aveva trovato l’amore fuori, con una donna conosciuta per caso sul posto di lavoro. Avete capito di chi stiamo parlando?

Si, proprio di lui, Marcello Messina! Dopo la frequentazione con Ida Platano, Marcello è rimasto ancora un po’ nel programma, per poi annunciare l’abbandono: fuori aveva conosciuto Viviana, con la quale è stato colpo di fulmine. Tra i due, però, è tutto finito. “Non c’è un colpevole per la fine di questo rapporto”, spiega Marcello, che sottolinea come tra i due ci fosse incompatibilità caratteriale. La storia è durata sei mese e, adesso, Marcello spiega di avere bisogno di un po’ di tempo per smaltire la delusione: “Voglio recuperare la leggerezza del mio sorriso, ma da solo. Non sono alla ricerca di altro, poi il tempo farà il resto.”

Sulla possibilità di tornare nel programma, Marcello spiega che lo farebbe solo se avesse la mente sgombra. A voi piacerebbe rivederlo nel parterre maschile del trono Over a settembre?