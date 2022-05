Valeria Rossi e la canzone ‘Tre parole’: quanto ci guadagna ogni anno

Con la sua canzone “Tre parole” Valeria Rossi ha conquistato tutti, ma sapete quanto guadagna ogni anno? Non immaginereste mai.

Era esattamente il 2001 quando Valeria Rossi, davvero giovanissima, approdava sulla scena musicale con la sua “Tre parole”, conquistando tutti. In men che non si dica, la canzone è diventata un vero e proprio tormentone. Ed ancora adesso, nonostante siano passati più di 20 dalla sua uscita, continua ad essere intonata.

Seppure lo spietato successo di “Tre parole”, sembrerebbe che la vita di Valeria Rossi sia incredibilmente cambiata dopo il suo esordio. Seppure la passione per la musica continui ad essere molto viva, sembrerebbe che la cantante abbia scelto di cambiare professione. Proprio recentemente, infatti, la bella Rossi ha spiegato ogni cosa nel minimo dettaglio, lasciando tutti i suoi ammiratori di stucco. Vi siete mai chiesti, però, quanto guadagna la simpaticissima Valeria ogni anno con la canzone che ha sancito l’inizio del suo successo? A svelare ogni cosa, è stata la diretta interessata a Rai radio 1 nel corso della trasmissione Un giorno da pecora. Siete pronti a scoprire ogni cosa anche voi?

Valeria Rossi, quanto guadagna ogni anno con “Tre parole”?

Il suo esordio nel campo della musica non è affatto passato inosservato e così Valeria Rossi, nel lontano 2001, ha iniziato a cavalcare la cresta dell’onda con la canzone “Tre parole”. Chi è che non la conosce a memoria o che non è solito intonarla? Il singolo è stato un vero e proprio tormentone all’epoca della sua uscita, tanto è vero che ha anche una versione spagnola, ed ancora adesso continua ad essere ricordata con immenso affetto. Forse non tutti, però, sanno quanto ha guadagnato Valeria Rossi col suo singolo. Curiosi di saperlo anche voi?

Nel corso di una sua recentissima intervista radiofonica a Un giorno da pecora, Valeria Rossi ha parlato del singolo musicale che ha decretato il suo successo, svelandone anche i suoi guadagni. “Quanto ho guadagnato? Forse intorno ai cinquemila euro l’anno”, ha spiegato la simpaticissima cantante. Insomma, una cifra niente male e che sottolinea quanto il singolo abbia fatto furore.

Ve lo sareste mai immaginati?