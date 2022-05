Avete mai visto i genitori di Veronica Peparini? Somiglianza impressionante

Veronica Peparini è tra le insegnante di Amici, ma avete mai visto i suoi genitori? La somiglianza con la sua mamma e il suo papà è impressionante.

Era esattamente il 2013 quando Veronica Peparini, per la prima volta in assoluto, metteva piede nella scuola di Amici come insegnante. E conquistava tutti con la sua incredibile simpatia, dolcezza e bravura.

Nata a Roma il 25 Febbraio del 1971, Veronica Peparini sembrerebbe che abbia avuto sin da piccola la passione per il ballo. Sul web, infatti, si legge che ha iniziato a danzare a partire dall’età di 11 anni. E che, sin da subito, ha cavalcato la cresta dell’onda. Oggi è una coreografa importantissima, oltre che insegnante di danza moderna nella scuola di Amici, e autrice di numerosi balletti che sono diventati un vero e proprio trend. Vi siete mai chiesti, però, qualche cosa in più sui suoi genitori? Spulciando un po’ il canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti in compagnia della sua mamme e del suo papà. Voi li avete mai visti? Resterete davvero impressionati quando noterete la loro somiglianza.

Chi sono i genitori di Veronica Peparini?

Spulciando con attenzione il profilo Instagram di Veronica Peparini in previsione della puntata di stasera, siamo riusciti a rintracciare una vastità di scatti. Scendendo molto in basso nella sua galleria social, infatti, abbiamo rintracciato alcuni scatti in compagnia del suo ex marito, ma anche dei suoi genitori. A tal proposito, li avete mai visti? In diverse circostanze, la professoressa di Amici si è lasciata andare a delle parole davvero al miele nei confronti della sua mamma e del suo papà, parole che fanno chiaramente comprendere quanto il loro legame sia davvero speciale. Li avete mai visti?

Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni sui genitori di Veronica Peparini. Sua mamma, a quanto pare, si chiama Franca ed è stata proprio lei a spronarla a coltivare la sua passione per la danza. Eccola qui, in tutta la sua bellezza: mamma e figlia sono due gocce d’acqua.

Di suo padre, invece, sappiamo poco e niente. Da come si può chiaramente constatare dalla foto in basso, però, si capisce perfettamente che il loro legame è davvero unico.

Una famiglia davvero splendida, non trovate?