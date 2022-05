Vi ricordate Nicole ed Azan di 90 giorni per innamorarsi? Che fine hanno fatto oggi

Ricordate Nicole ed Azan di 90 giorni per innamorarsi? Scopriamo insieme che fine hanno fatto oggi: non tutti lo sanno.

Dopo Larissa e Colt e Pedro e Chantel, non possiamo assolutamente fare a meno di raccontarvi di loro: Nicole ed Azan. Entrambi giovanissimo, hanno scelto di partecipare a 90 giorni per innamorarsi nel corso della sua quarta stagione. E subito sono entrati nel cuore dei loro telespettatori.

Seppure distanti numerosi chilometri ed entrambi appartenenti a due culture completamente differenti, Nicole ed Azan si sono immediatamente piaciuti, tanto da voler iniziare una splendida storia d’amore. C’è chi, nel corso del programma, non ha affatto creduto in loro e chi, invece, ha sempre fatto il tifo per loro, ma cosa sappiamo, però, adesso sul loro conto? Nel corso delle edizioni di 90 giorni per innamorarsi – come raccontato in diverse occasioni – sono davvero tantissime le persone che si sono affezionati ai suoi protagonisti. E che, ad oggi, si chiedono qualche informazione in più sul loro conto. Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio su Nicole ed Azan? Ecco che fine hanno fatto oggi.

Che fine hanno fatto Nicole ed Azan dopo 90 giorni per innamorarsi?

Seppure non tutti hanno creduto in Nicole ed Azan, la giovanissima coppia di 90 giorni per innamorarsi ha dato vita ad una splendida storia d’amore. Attraverso una serie di post condivide su Instagram, la giovanissima Nicole ha sempre dato conferma del prosieguo della sua storia d’amore. Non sappiamo, però, cosa sia successo ai due giovanissimi piccioncini, ma sembrerebbe che la storia sia giunte clamorosamente al termine. Nei mesi scorsi, infatti, la giovane ha condiviso sul suo canale social ufficiale un post in cui rivelava ai suoi sostenitori la fine della sua storia d’amore. Non sappiamo cosa sia successo tra loro, ma sembrerebbe che l’affetto reciproco continui ad essere vivo.

Ad oggi, abbiamo pochissime notizie sul loro conto. Nicole, infatti, continua ad essere attivissima su Instagram e sembrerebbe essere ancora single. Azan, infine, continua a dedicarsi allo sport e alla buona alimentazione. Anche lui, a quanto pare, ha il cuore libero.

Vi piacevano insieme?