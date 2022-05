“Il 28 maggio 2022 ci sposeremo”: l’annuncio è appena arrivato, i fan sono pazzi di gioia

“Il 28 maggio 2022 ci sposeremo”: l’annuncio è appena arrivato, i fan della coppia nata a Uomini e Donne sono pazzi di gioia.

Manca sempre meno al termine di questa edizione di Uomini e Donne. Come ogni anno, anche stavolta, la trasmissione di Maria De Filippi andrà in pausa per la stagione estiva, per poi tornare in onda a settembre. Riusciremo a vedere la nascita di nuovi amori prima del consueto stop? Noi ce lo auguriamo, ma nel frattempo ci pensa un’altra coppia a farci sognare…

Una coppia nata proprio nella trasmissione di Canale 5 e che continua a viversi questo amore, che cresce sempre di più. A tal punto che i due ex protagonisti della trasmissione hanno deciso di convolare a nozze! E, attraverso Instagram, qualche ora fa hanno rivelato la data del matrimonio: curiosi di scoprire di più? Siete nel posto giusto!

L’amatissima coppia di Uomini e Donne lo ha appena annunciato: “Il 28 maggio ci sposeremo”

Si sono conosciuti all’interno del parterre del trono Over e, sin dal primo incontro, c’è stato feeling. Un sentimento nato per caso e cresciuto sempre di più, fino alla scelta di abbandonare insieme il programma. Da quel giorno, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno aggiornato i fan attraverso i social, condividendo foto e scatti dei loro momenti felici, tra viaggi, uscite e tanto amore. Di chi stiamo parlando?

Di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, pronti a convolare a nozze! Vi avevamo già anticipato la notizia dell’annuncio delle nozze quando la puntata in onda oggi era stata registrata, ma proprio poche ore fa è arrivata una novità! L’ex dama del trono Over ha, infatti, rivelato la data precisa delle nozze, attraverso il suo seguitissimo canale Instagram: Fabio e Isabella si sposeranno il 28 maggio 2022! Proprio così, mancano poco più di dieci giorni al grande giorno e noi non vediamo l’ora!

In attesa di ammirare la bellezza degli sposi in quel giorno speciale, non possiamo che mandare loro i nostri migliori auguri di cuore!