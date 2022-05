Anticipazioni della puntata de L’Isola dei famosi di Lunedì 16 Maggio: “duro” colpo per i naufraghi in gioco, come reagiranno?

Un inizio settimana davvero scoppiettante televisivamente parlando! Stasera Lunedì 16 Maggio, andrà in onda la diciassettesima puntata de L’Isola dei famosi. Quali sono le sue anticipazioni? I naufraghi riceveranno un’amarissima sorpresa: come la prenderanno secondo voi?

Se tutte le altre precedenti puntate de L’Isola dei famosi sono state imperdibili, quella di stasera lo sarà ancora di più. Come annunciato da Ilary Blasi nel corso della scorsa diretta, stasera i naufraghi rimasti in gioco riceveranno un’amara sorpresa, che senza alcun dubbio sovvertirà ancora una volta tutti gli equilibri del gruppo. Come al solito, quindi, prevediamo una puntata piuttosto scoppiettante, durante la quale non mancheranno scontri, prove e molto altro ancora. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Anticipazioni Isola dei famosi puntata del 16 Maggio: amara sorpresa per i naufraghi, cosa accadrà

L’Isola dei famosi non si ferma! Seppure l’attesissima finale fosse prevista per fine Maggio, l’incredibile successo riscontrato dall’adventure reality di Canale 5 ha fatto sì che l’ultima puntata slittasse a fine Giugno. Ilary Blasi, quindi, sarà al timone del programma per un altro mese abbandonante. Questo, ovviamente, comporta un’unica conseguenza: nuovi naufraghi! Diverse settimane fa, sono entrate a far parte del gioco tre giovanissime donne. Stasera, come annunciato in diretta la scorsa volta dalla padrona di casa, entreranno quattro nuovi concorrenti. Stiamo parlando di: Gennaro Auletto, Marco Maccarini, Pamela Petrarolo e Luca D’Affrè.

Le anticipazioni della puntata de L’Isola dei famosi del 16 Maggio, però, non sono affatto finite qui. Oltre ai nuovi ingressi, scopriremo le sorti di Roger Balduino, che nella scorsa diretta è stato portato via per un infortunio, e di Guendalina Tavassi. Ma non solo. Ci saranno, ovviamente, tantissime nuove prove – sia quella ricompensa e quella che decreterà il leader di questa settimana – nuove nomination e nuovi eliminati. Insomma, una puntata dove non mancherà assolutamente nulla. Quello che, però, tutti ci chiediamo è: come reagiranno i naufraghi di Cayo Cochinos all’arrivo di nuovi concorrenti? Staremo a vedere!

In attesa della diretta di stasera, vi ricordiamo che il televoto è ancora aperto! Chi uscirà second voi?