L’attrice ha interpretato Arwen nella trilogia Il Signore degli anelli: ma sapete che suo padre è un cantante famosissimo? Lo conosciamo molto bene.

Liv Tyler è un’attrice ed ex modella statunitense. E’ diventata famosa in tutto il mondo grazie al personaggio di Arwen, portato in scena nella trilogia de Il Signore degli anelli. Ha interpretato la principessa degli Elfi di Gran Burrone. Per amore di Aragorn, decide di perdere l’immortalità.

Mentre il mondo viene travolto dalle forze del male, anche la sua anima e il suo corpo iniziano ad indebolirsi. Soltanto alla fine il ramingo scoprirà che la sua amata è ancora viva e riusciranno ad unirsi, per sempre. Prima ancora di intraprendere la carriera di attrice, Liv ha lavorato come modella, apparendo per importanti riviste. Decide in seguito di dedicarsi completamente al cinema e viene scelta per vestire diversi ruoli. Grazie al personaggio di Arwen ha conosciuto il successo, ma forse non tutti sanno che l’attrice proviene da una famiglia di artisti. Suo padre è un cantautore famosissimo: sapete chi è?

L’attrice è un volto amato de Il Signore degli anelli: ma anche suo padre è famosissimo, è un amato cantante

Nella trilogia de Il Signore degli anelli abbiamo amato tutti i personaggi. Ci siamo lasciati travolgere dalla bellezza di molte protagoniste, avvolte in un’aurea magica. Sicuramente, uno dei personaggi che abbiamo amato e apprezzato è Arwen, la principessa degli Elfi di Gran Burrone.

Interpretata da Liv Tyler, ha conquistato i fan dell’amata trilogia. L’attrice grazie a questo ruolo ha conosciuto il successo in tutto il mondo. Prima ancora però di immergersi nel mondo della recitazione, ha lavorato per molto tempo come modella. Lei proviene da una famiglia di artisti, perchè come vi abbiamo anticipato all’inizio, anche suo padre è molto famoso. Lui è un cantautore, ma anche un attore.

Il padre dell’attrice è Steven Tyler, è un cantautore, chitarrista e attore statunitense. Storico frontman della band hard rock Aerosmith, è stato classificato 99esimo nella classifica stilata da Rolling Stone dei “100 migliori cantanti di tutti i tempi”. Sui social Liv e Steven sono spesso insieme in scatti padre e figlia. Voi lo sapevate?