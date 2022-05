Beautiful anticipazioni americane: “Hai distrutto la mia famiglia”, Steffy è una furia

Beautiful anticipazioni americane: “Hai distrutto la mia famiglia”, arriva la resa dei conti tra le due protagoniste della soap.

State seguendo le nuove puntate di Beautiful? Sta accadendo davvero di tutto negli episodi in onda attualmente nel nostro Paese, a partire dal colpo di scena che ha coinvolto Steffy. La figlia di Ridge ha appena scoperto che il figlio che porta in grembo è di Finn e non di Liam e per lei è arrivata anche la proposta di nozze del medico. Ma tenetevi forte: per la giovane Forrester sono in arrivo tempi molto bui!

Come sappiamo, tra gli episodi in America e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi. Ma se siete curiosi e non temete spoiler, continuate a leggere! Vi sveleremo tutto quello che accadrà a Steffy e alla sua famiglia.

Beautiful anticipazioni americane: “Hai distrutto la mia famiglia”, Steffy non le manda a dire

Sempre più protagonista della soap opera, Steffy Forrester non sta vivendo un periodo facile nelle puntate americane di Beautiful. Se in Italia la figlia di Ridge e Taylor ha appena ricevuto una proposta di nozze, in America quel sogno di felicità si è già distrutto.

E a distruggerlo è stata una persona ben precisa: Sheila Carter! Vi abbiamo già parlato della terribile sparatoria nella quale Finn perderà la vita, dopo essere stato colpito proprio da Sheila. La donna, in realtà, voleva colpire Steffy, ma Finn ha fatto da scudo per la sua dolce metà. Per impedirle di chiamare i soccorsi, Sheila ha poi sparato anche a Steffy, che è finita in coma. Al risveglio, la ragazza è stata colpita da amnesia, per la gioia di Sheila: Stfefy non ricorderà nulla dell’incidente, ma non a lungo!

Ed è proprio nelle puntate in onda in questi giorni in America che abbiamo visto Steffy recuperare tutti i ricordi: la Forrester ha rivelato che la colpevole di tutto è Sheila e quest’ultima è stata arrestata. “Hai distrutto la mia famiglia ma non hai distrutto me”, pronuncia Steffy, nell’ultimo video spoiler condiviso dalla pagina ufficiale di Beautiful. Uno scontro tra donne che è arrivato al punto finale?

Sheila è davvero fuori dai giochi? Dalla Carter, si sa, possiamo aspettarci di tutto e non è da escludere che troverà un modo per cavarsela anche stavolta. Se volete continuare a conoscere in anteprima cosa accadrà, continuate a seguirci.