Bridgerton 3, ora è ufficiale: arriva la notizia che tutti stavano aspettando sul terzo capitolo dell’amatissima serie Netflix.

Tutti pazzi per Bridgerton! La serie tv Netflix ispirata ai romanzi di Julia Quinn è un vero e proprio successo. E, a sorpresa, la seconda stagione ha fatto innamorare il pubblico proprio come la prima. Non erano pochi gli scettici: la notizia dell’assenza del duca di Hastings aveva spezzato il cuore ai fan. Che, però, si sono ricreduti seguendo la romantica storia tra Kate Sharma ed Anthony, narrata nella stagione 2. Ma cosa sappiamo della 3?

Ebbene, le riprese del terzo capitolo inizieranno questa estate, ma da qualche ora è arrivato un super spoiler. Volete sapere chi sono i due protagonisti della terza stagione di Bridgerton? L’annuncio è arrivato su Instagram dall’attrice che interpreta la protagonista… scopriamo tutti i dettagli!

Bridgerton 3, arriva l’annuncio ufficiale: ecco chi saranno i protagonisti della terza stagione

Cresce l’attesa per la terza stagione di Bridgerton, la serie tv creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes. Una serie che ha appassionato i fan di tutto il mondo, che si chiedono chi saranno i protagonisti del terzo capitolo. Come sempre, la trama girerà intorno ad un’altra appassionante storia d’amore. Se si dovesse seguire l’ordine dei romanzi di Julia Quinn, dopo Daphne ed Anthony, il protagonista sarebbe Benedict Bridgerton. Ma ecco il colpo di scena!

Diverse indiscrezioni erano già trapelate, ma ora è arrivata l’ufficialità: Bridgerton 3 racconterà la storia di un altro fratello, Colin e di Penelope Featherington! Tra i due, finora, non c’è stato nulla in più di un’amicizia, ma Pen non ha mai nascosto i suoi sentimenti per il giovane Bridgerton. Cosa accadrà nella terza stagione?

In attesa di scoprirlo, ecco l’annuncio di Nicola Coughan, l’attrice che veste i panni di Penelope:

“Posso finalmente dirvi che la terza stagione di Bridgerton è la storia di Colin e Penelope”, scrive l’attrice. E il post è stato letteralmente inondato di cuoricini, complimenti e messaggi di affetto di fan, amici e colleghi. Tutti super felici per la notizia! Noi non vediamo l’ora di scoprire come si evolverà la storia tra Penelope e Colin, e voi?