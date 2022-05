Chi sono le ex fidanzate di Zac Efron: le conosciamo molto bene

Sapete chi sono le ex fidanzate di Zac Efron? L’attore ha avuto relazioni con personaggi molto famosi.

Gli esordi di Zac Efron come attore sono molto lontani e sono legati alla sua adolescenza. Infatti dopo che il padre lo incoraggiò ad intraprendere la carriera di attore all’età di 11 anni appare in diverse produzioni teatrali nella sua scuola superiore. Nello stesso periodo comincia a prendere lezioni di canto.

Ma è nel 2000 che inizia a riscuotere popolarità grazie alla recitazione. Interpreta piccoli ruoli in diverse serie televisive, come Firefly, Er e The Guardian. Nel 2003 è protagonista del film della Lifetime Due vite segnate. Il ruolo che gli ha dato successo e notorietà è quello di Troy Bolton nel film Tv della Disney High School Musical. Dagli esordi ad oggi ha interpretato numerosi ruoli sia al cinema che in televisione ed è diventato uno degli attori più amati. Tutti lo conoscono dato che la sua popolarità è mondiale ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Sapete chi sono le sue ex fidanzate? Conosciamo tutte molto bene.

Zac Efron, vita privata: chi sono le sue famosissime ex fidanzate

Il ruolo che l’ha consacrato a livello mondiale è quello di Troy Bolton nel film tv della Disney Hig School Musical, recitando al fianco di Ashley Tisdale e Vanessa Hudgens. Zac Efron ha recitato al cinema e in televisione e ha vestito tanti personaggi diversi: ricordate dove l’abbiamo visto?

L’attore ha recitato in Summerland. Zac e Cody al Grand Hotel, CSI: Miami, 17 Again-ritorno al liceo, Segui il tuo cuore, Baywatch, Zac Efron: Con i piedi per terra, Ho cercato il tuo nome, Cattivi Vicini, Hairspray-Grasso è bello, A qualsiasi prezzo e in tante altre pellicole. Conosciamo bene la sua carriera ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Sapete chi sono le sue ex fidanzate?

Zac Efron ha avuto una relazione con Vanessa Hudgens iniziata durante le riprese di High School Musical. Relazione conclusa nel 2010. Dalla fine del 2011 fino al giugno del 2012 è stato legato con l’attrice Lilly Collins. Dal settembre del 2014 fino agli inizi del 2016 ha invece avuto una relazione con la modella e imprenditrice Sami Mirò.