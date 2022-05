Colpo di scena per Alex durante la finale di Amici, è successo tutto in diretta: incredibile!

Colpo di scena per il giovane Alex durante la finale di Amici 21: è successo tutto in diretta, davvero incredibile quello che è accaduto.

Uno spettacolo impressionante come quello che ci ha regalato la finale di Amici 21, in onda Domenica 15 Maggio, è uno di quelli che solo il talent di Maria De Filippi ci può regalare. Iniziato intorno le 21:30 e terminato a mezzanotte passata, l’ultima puntata di questa ventunesima edizione dello show ha visto alternarsi una serie di esibizioni incredibili.

A vincere Amici 21 è stato proprio Luigi Strangis! A distanza di più di sette mesi dall’inizio del suo percorso e dopo essersi cimentato in qualsiasi prova e sfida assegnatagli, il giovanissimo cantante calabrese è riuscito ad aggiudicarsi non solo il montepremi finale, ma anche il premio delle radio. Insomma, nel corso della finale non sono affatto mancate le emozioni, ma anche tantissimi colpi di scena. Ne è l’esempio lampante proprio il giovanissimo Alex. Avete visto anche voi cos’è successo nel bel mezzo della diretta della finale? Forse non tutti lo sanno, ma lui…: scopriamo insieme ogni cosa.

Finale Amici 21, colpo di scena Alex durante la diretta: cos’è accaduto

Così come per la maggior parte dei suoi compagni, anche Alex ha dato vita ad un percorso davvero memorabile all’interno della scuola di Amici 21. Voce di tantissimi inediti di successo, ma anche protagonista di tantissime esibizioni da brividi, il giovane talento era sicuramente uno dei papabili vincitori di questa edizione, ma purtroppo non è stato affatto così. Nonostante la mancata vittoria, però, Alex può dirsi notevolmente soddisfatto del suo percorso. Non solo perché ha ricevuto un contratto discografico ed ha riscontrato un seguito pazzesco da parte del pubblico, ma anche perché è stato il protagonista di un’allettante proposta.

Durante la finale di Amici 21, infatti, c’è stato un vero e proprio colpo di scena per Alex. Un utente Twitter, infatti, ha chiesto ad Ermal Meta di dare la possibilità al cantante di aprire i suoi concerti, proprio come Stash ha scelto di fare con Crytical. Avete visto cosa ha risposto il famoso ed amato cantante? Guardate qui:

Non solo, da come si vede in alto, durante la finale Ermal Meta ha twittato l’hashtag Alex in segna di approvazione per il talento del giovane cantante, ma ha anche affermato che gli proporrà di aprire i suoi concerti. Un’occasione d’oro, quindi. Non vediamo l’ora di saperne di più. Intanto, complimenti ad Alex e al suo percorso.