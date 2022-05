A Uomini e Donne si mostra così, ma com’era Tinì da giovanissima? Non immaginereste mai com’è cambiata negli anni, eccola qui.

È una delle presenze fisse di Uomini e Donne, Tinì Cansino. Entrata a far parte del programma diversi anni fa, la simpaticissima showgirl continua ad essere uno dei volti più amati del dating show. Ed, insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari, forma un trio piuttosto incredibile.

Forse non tutti lo sanno, ma – ancora prima di approdare nello studio di Uomini e Donne – Tinì Cansino ha dato vita ad una carriera televisiva davvero impressionante. Nata in Grecia, arriva in Italia all’età di 19 anni e viene immediatamente notata da Alberto Tarallo. Da quel momento, inizia la sua scalata al successo. Dopo il suo esordio in tv con Minnie Minoprio, la bella Cansino prende parte a Drive In nel 1983 nei panni di “ragazza fast food” e vi rimane per circa ben 5 edizioni. Contemporaneamente a questa carriera, però, Tinì inizia anche quella di attrice. Insomma, un curriculum niente male! Com’era, però, da giovanissima? Siamo riusciti a rintracciare uno scatto che ce la mostra nel 1985, all’epoca del film “Doppio misto”. Ecco com’è cambiata negli anni.

Tinì da giovanissima, com’era e com’è cambiata negli anni?

È da quando è arrivata in Italia per una semplicissima vacanza che Tinì Cansino è entrata a far parte del mondo dello spettacolo nostrano. All’epoca aveva soltanto 19 anni e, dopo essere stata notata da Alberto Tarallo, ha iniziato a cavalcare la cresta dell’onda. Volto di punta di diverse trasmissioni televisive ed attrice di film e serie tv di successo, la bella showgirl è approdata a Uomini e donne nel 2012, anno in cui Maria De Filippi ha dato vita al “trono over”, e non ne è mai più uscita. Ancora adesso, a distanza di 10 anni dalla sua partecipazione, la Cansino continua ad essere un volto fisso del programma.

Com’è cambiata nel corso degli anni? Appurato che nel 1983, insieme a Carmen Russo e a tantissime altre splendide donne, Tinì è entrata a far parte del Drive In, siete curiosi di sapere com’era da giovanissima? Abbiamo rintracciato uno scatto del 1985 durante la sua partecipazione al film “Doppio misto”. Eccola qui, noterete chiaramente che non è affatto cambiata negli anni.

Noi non notiamo alcuna differenza tra la Tinì di ieri e quella di adesso. Proprio come Lory Del Santo, anche la bella Cansino è sempre stata splendida. Siete d’accordo?