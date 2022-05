Sta per fare il suo ritorno, torna Tale e Quale Show 2022: dal Grande Fratello Vip ecco i nomi dei possibili concorrenti in gara

Dagli esordi ad oggi la carriera televisiva di Carlo Conti è stata un vero e proprio crescendo. Attualmente alla conduzione di The Band che sarebbe prossimo alla finalissima proprio il prossimo venerdì. Ma senza dubbio uno dei programmi più apprezzati e più seguiti dal pubblico è l’amatissimo Tale e Quale Show in onda su Rai 1.

Abbiamo assistito a ben 11 edizioni dell’amatissimo programma condotto da Carlo Conti. In ogni nuova stagione il conduttore ci presentava un cast di concorrenti in gioco davvero scoppiettante. Il successo del programma ha portato il conduttore a mandare in onda anche una versione ‘nip’ che ha riscosso un enorme successo. Ma sta per tornare sul piccolo schermo la nuovissima edizione di Tale e Quale Show ‘vip’ prossima ad andare in onda in questo 2022. A questo proposito, il padrone di casa starebbe valutando chi inserire nel nuovo cast e tra i nomi presenti nella lista, il conduttore di Rai 1 non si è lasciato sfuggire alcuni degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Ecco di chi si tratterebbe.

Tale e Quale Show 2022: tra i possibili partecipanti degli ex concorrenti del GF Vip, riuscite ad indovinare di chi si tratta?

L’ultima edizione Vip andata in onda nel 2021 ha visto vincitori di Tale e Quale Show i Fratelli Guidonia. Ricordate invece i vincitori delle precedenti edizioni? Oggi invece il conduttore sarebbe alle prese con la selezione dei possibili concorrenti e delle possibili voci in gara pronte a gareggiare a suon di musica dinanzi ai 4 giudici dello show. Tra i provinati di questa nuovissima edizione di Tale e Quale Show, prossima ad andare in onda nel 2022 ci sarebbero alcuni volti molto noti che appena 2 mesi fa hanno chiuso la porta rossa del GF Vip. Ecco di chi siamo parlando.

Sembrerebbe che nella lista degli ‘indiziati’ di Carlo Conti ci siano proprio loro: Alex Belli, Lulù Selassié, Davide Silvestri, Guenda Goria e Katia Ricciarelli. Al momento sarebbero questi i volti considerati dal conduttore fiorentino.

Chi vi farebbe piacere vedere all’interno dello show?