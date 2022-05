Dice addio ad Amici? L’insegnante lascerebbe il posto ad un ex allievo: l’indiscrezione

Dice addio ad Amici, l’insegnante lascerebbe il suo posto ad un ex allievo del talent: di chi si tratterebbe secondo l’indiscrezione

Con la vittoria di Luigi Strangis anche su Amici 21 è calato il sipario. E dopo una trionfante edizione che ci ha commossi, divertiti e conquistati, l’amatissimo talent è pronto ad aprire le porte ad una nuovissima edizione.

Si parla già di Amici 22 ed un colpo di scena è già pronto a ‘tuonare’. Secondo un’indiscrezione, sembrerebbe che uno degli insegnanti del talent sia pronto a buttarsi alle spalle l’esperienza dietro la cattedra di Amici per intraprendere un altro percorso. Pertanto, potremmo proprio pensare che quella andata in onda ieri sera sia stata l’ultima puntata per l’insegnante della scuola di Amici, sembrerebbe proprio che voglia dirgli addio. Ma di chi si tratterebbe? Scopriamolo.

Dopo Amici 21 l’insegnante dice addio ad Amici? L’indiscrezione

Se nelle ultime settimane tutti si domandavano se avremmo rivisto Raimondo Todaro nelle vesti di insegnante di ballo ad Amici, alla lista degli insegnanti che potrebbero salutare il talent si aggiunge stavolta anche un altro nome.

Sebbene al momento non vi siano notizie ufficiali, un’indiscrezione lanciata sui social da Amedeo Venza, molto vicino alla società di produzione di Maria De Filippi, la Fascino, avrebbe già scatenato alcuni dubbi. Tutti a questo punto si domandano chi sia il volto dell’insegnante che potrebbe dire addio ad Amici. L’indiscrezione rivelata dall’influencer porta il nome dell’insegnante di canto Anna Pettinelli.

Come anticipato per il momento la stessa Anna Pettinelli non avrebbe confermato i rumors, pertanto si tratterebbe solamente di supposizioni. Supposizioni che riguarderebbero anche il possibile sostituto che a questo punto potrebbe prendere il posto dell’insegnante di canto. La stessa voce ha avrebbe fatto sapere dell’addio di Anna Pettinelli ad Amici fa sapere anche che potremmo vedere al suo posto un ex allievo del talent.

Si tratta pur sempre di indiscrezioni pertanto non sappiamo quanto possiamo dar credito ad informazioni che per ora non hanno ottenuto un riscontro dai diretti interessati.

E se fosse vero chi vorreste al suo posto nella nuova edizione del talent?