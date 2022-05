Dopo La clinica per rinascere Teresa è notevolmente cambiata: com’è oggi, un vero schianto!

Dopo aver preso parte a La clinica per rinascere Teresa è notevolmente cambiata: com’è oggi, è un vero e proprio schianto.

Dopo l’incredibile trasformazione di Lillino, non possiamo affatto mostrarvi questa di Teresa. Paziente del dottor Giardiello, medico chirurgo della clinica Pineta Grande in Campania, a La clinica per rinascere, ad oggi è notevolmente cambiata. E sul suo canale Facebook sfoggia foto che testimoniano la sua ritrovata bellezza.

Tutti gli amanti di Vite al Limite, non possono aver fatto affatto a meno di seguire appassionatamente anche le avventure de La clinica per rinascere. In onda fino a qualche mese fa, il programma ha raccontato le storie di quelle persone che, stanche della loro obesità, erano fortemente intenzionati a ritornare in forma. Tra le tantissime avventure che sono state raccontate nel corso delle tre edizioni del programma, il suo pubblico non può fare a meno di ricordare quella di Teresa. Al tempo della sua primissima visita, la donna aveva un peso di 248 kg, ma dopo l’intervento era uscita dalla clinica completamente trasformata. Ad oggi com’è? L’abbiamo rintracciata su Facebook: è un vero schianto!

Teresa oggi dopo La clinica per rinascere, com’è? Bellissima!

Stanca di mangiare per noia, Teresa ha scelto di partecipare a La clinica per rinascere e di iniziare un percorso di rinascita. Al tempo della sua partecipazione, la simpaticissima calabrese era riuscita nel suo intento, ma adesso si può dire che l’ha centrato davvero alla grande. L’abbiamo rintracciata su Facebook e, spulciando con attenzione il suo profilo, non abbiamo potuto fare altro che constatare il suo ulteriore dimagrimento.

Diverso tempo fa, Teresa ha condiviso coi suoi seguaci Facebook le immagini del suo prima e del suo dopo, ammettendo di essere riuscita a dimagrire 106 kg a distanza di un anno dalla sua operazione. Vedendo i suoi recentissimi scatti, però, abbiamo constatato che nel frattempo la bella Teresa è dimagrita ancora di più, ottenendo una forma fisica davvero pazzesca. Guardatela qui:

Teresa adesso è una persona completamente nuova! Ed oggi non perde occasione di poter condividere con i suoi sostenitori la sua rinascita. Ancora complimenti, con l’augurio che tutti i suoi desideri possano realizzarsi.