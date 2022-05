Elodie cambia di nuovo look: avete visto cos’ha fatto ai capelli? Boom di likes per l’ultimo scatto condiviso dalla cantante sui social.

Di grandi artisti, dalla scuola di Amici, ne sono usciti tantissimi. E tra i più amati in assoluto c’è senza dubbio lei, Elodie. La cantante romana è diventata famosa grazie alla partecipazione alla quindicesima edizione del talent show di Canale 5: Elodie si classificò seconda, alle spalle solo del vincitore Sergio Sylvestre. Da lì, per lei, l’inizio di una carriera ricca di straordinari successi: l’ultimo singolo, Bagno a mezzanotte, è un vero e proprio tormentone. Ma, oltre che per il suo talento, Elodie si è sempre distinta per il suo stile e i suoi look, mai banali. Soprattutto quando si tratta delle sua acconciature!

I telespettatori di Amici ricorderanno che, quando era un’allieva nella scuola di Maria De Filippi, la cantante portava un taglio cortissimo e capelli color rosa fluo! Ebbene, negli anni, Elodie ha sfoggiato le chiome più disparate, cambiando taglio, forma e colore diverse volte. Lo ha fatto anche nelle scorse ore e ha mostrato il risultato sul suo seguitissimo canale Instagram. Curiosi di vedere il suo ultimo ‘colpo di testa’? Siete nel posto giusto!

Elodie cambia look: addio treccine, ecco come si è mostrata

Dove eravamo rimasti? L’ultima volte che Elodie ha rivoluzionato il suo look ha scelto maxi treccine scure, lunghissime fin sotto la vita. Ma se pensavate che la cantante non potesse stupire ancora una volta i suoi fan, vi sbagliavate di grosso.

Nelle scorse ore, l’ex concorrente di Amici ha deciso di cambiare nuovamente in modo drastico il suo aspetto, abbandonando le treccine afro e sfoggiando una piega morbida. A colpire tutti, però, è stato il colore scelto dalla cantante! Elodie ha, infatti, scelto di schiarire notevolmente la sua chioma, pur mantenendo la base scura. Una sfumatura dai toni caldi, che si abbina alla perfezione con l’incarnato di Elodie. Giudicate voi:

Eh si, ve l’avevamo detto: semplicemente incantevole! E, a quanto pare, il nuovo look della star ha convinto i fan: una pioggia di likes e complimenti ha invaso il post di Elodie. In molti hanno notato una somiglianza con Beyoncé, siete d’accordo?