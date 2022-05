Fabrizia Santarelli è bellissima: in questo scatto passato l’avreste riconosciuta?

Fabrizia Santarelli incanta con la sua bellezza a L’Isola dei famosi ma com’era qualche anno fa? Ecco uno scatto del passato.

Ilary Blasi ha aperto la nuova edizione de L’Isola dei famosi il 21 marzo 2022. E’ affiancata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. Abbiamo conosciuto i naufraghi e nel corso di queste settimane sono arrivati nuovi concorrenti.

Nell’ultima puntata la conduttrice ha annunciato l’arrivo di 4 nuovi naufraghi, questi sono: Pamela Petrarolo, Luca Daffrè, Marco Maccarini e Gennaro Auletto. La scorsa settimana però abbiamo visto che sono sbarcate in Honduras tre concorrenti, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Parliamo di Fabrizia, ricordate dove l’abbiamo vista? Tra le sue esperienze televisive rientra il ruolo di Bonas ad Avanti un altro. Ha 29 anni ed è una donna bellissima. Spulciando sul suo canale instagram che risulta molto seguito abbiamo ritrovato una vecchia foto: vediamo com’era qualche anno fa.

Fabrizia Santarelli, com’era qualche anno fa: da notare il cambiamento in questo scatto passato

Fabrizia Santarelli è arrivata da una settimana a L’Isola dei famosi e in pochi giorni si è già fatta notare. Intelligente e bella, ha scelto di vivere questa nuova avventura e mettersi in gioco. Dal video di presentazione abbiamo scoperto che è laureata.

La naufraga ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti. In un nostro recente articolo vi abbiamo mostrato sua sorella Cristina. Osservandole insieme dobbiamo ammettere che sono meravigliose e possiamo dire che la bellezza in famiglia non manca. Spulciando nuovamente sul suo canale instagram abbiamo recuperato una foto di qualche anno fa, quando ancora non era pienamente famosa.

Lo scatto è del 2013 e quindi sono passati ben 9 anni: l’avreste riconosciuta così? Fabrizia era giovanissima, all’epoca doveva avere circa 20 anni. Qualche piccolo cambiamento possiamo notarlo. Si tratta comunque di una foto scattata, come possiamo vedere, mentre era impegnata nello studio e quindi in un momento a casa. Il trucco era molto semplice e aveva un’acconciatura possiamo dire ‘casalinga’. Era una bellissima ragazza e oggi continua a colpire la sua bellezza.

Fabrizia è single, come dichiarato nel video di presentazione, e cerca un uomo intelligente. A L’Isola dei famosi riuscirà a trovare qualcuno di interessante per lei? Lo scopriremo solo seguendo il reality.