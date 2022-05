Finale di Amici 21, Maria De Filippi saluta Piero Sonaglia: “Spero e immagino che sia sempre con noi”

Maria De Filippi ricorda Piero Sonaglia alla finale di Amici 21: “Spero e immagino che sia sempre con noi”.

La finale di Amici 21 ha visto trionfare Luigi Strangis. Il cantante ha vinto nel confronto con Michele Esposito, ballerino di danza classica. E’ stata una puntata con molte sorprese, notizie inaspettate in particolare per gli allievi e grandi colpi di scena.

Dopo l’annuncio del vincitore Maria de Filippi ha salutato e ringraziato tutti coloro che hanno lavorato con lei quest’anno nel talent, dalla produzione alla redazione, agli insegnanti e i giudici. Un saluto speciale da parte della conduttrice è stato rivolto a Piero Sonaglia, lo storico assistente scomparso il 2 aprile scorso. Piero per 20 anni ha lavorato come assistente di studio del talent, di Uomini e donne, Tu si que vales, C’è posta per te. Impossibile da dimenticare la famosa frase che Maria, ad Uomini e donne, pronunciava ‘Piero metti due sedute’. E nella finale di Amici la conduttrice ha voluto con queste parole salutarlo: “Spero e immagino che sia sempre con noi”.

Piero Sonaglia è lo storico assistente di Amici, Uomini e donne, C’è posta per te, Tu si que vales. La sua scomparsa ha lasciato spiazzati tutti coloro che lavoravano con lui e anche i telespettatori. Maria De Filippi nella terza puntata del talent show dedicò a Piero strazianti parole accompagnate da un video messaggio:

“E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre”. Domenica 15 maggio durante la finale di Amici dopo l’annuncio del nome del vincitore, la conduttrice ha voluto fare un saluto speciale e commovente a Sonaglia.

Dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno lavorato con lei nel talent ha salutato l’assistente: “Voglio fare un saluto speciale ad una persona che mi ha accompagnato per 20 anni che è Piero. Lo saluto attraverso l’immagine di tutti i cameraman che stasera hanno una maglia dedicata a lui. Spero e immagino che sia sempre con noi con il suo pollice in su a dire che va tutto bene”.