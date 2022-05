Finale Amici 21, chi è il vincitore? Un “duello” pazzesco: quante emozioni!

Domenica 15 Maggio è andata in onda l’ultima puntata di Amici 21, ma chi è stato il suo vincitore? Un duello finale pazzesco!

A distanza di qualche ora dall’attesissima finale dell’Eurovision Song Contest, il numerosissimo pubblico di Canale 5 ha assistito all’imperdibile ultima puntata di Amici 21. Dopo più di 7 mesi dall’inizio della ventunesima edizione, i ragazzi che sono riusciti a conquistarsi la finale si sono giocati il tutto per tutto per aggiudicarsi il montepremi finale.

Così come tutte le altre puntante precedenti, anche l’ultima di Amici 21 è stata totalmente imperdibile. Ricca di esibizioni e di emozioni, la finale del famoso talent di Maria De Filippi si è confermato, ancora una volta, un vero e proprio spettacolo. Ad accedere all’ultima puntata, sono stati 6 concorrenti, ma solo uno di loro è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di vincitore. Chi tra loro? C’è da dire che tutti i ragazzi arrivati in finale hanno dimostrato di avere le carte in regola per accaparrarsi il montepremi finale, ma come ogni gara che si rispetti non tutti hanno avuto questo privilegio. Scopriamo insieme, quindi, chi si è classificato al primo posto e tutti i premi vinti.

Chi è il vincitore di Amici 21?

Un’ultima puntata di Amici 21 piuttosto incredibile, quella che è andata in onda Domenica 15 Maggio e che ha visto alternarsi diverse e numerose esibizioni al centro studio. I sei ragazzi che sono arrivati in finale, infatti, hanno dato il meglio di sé per tentare di accaparrarsi il titolo finale. Non avete avuto la possibilità di vedere la finale fino alla fine ed adesso siete curiosi di sapere chi è il vincitore? Questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro! Ripercorriamo insieme le tappe più importanti di questa ultima puntata di Amici 21 e scopriamo chi ha vinto questa edizione.

Ad aprire la puntata, è stato proprio il circuito canto. I sei finalisti, quindi, si sono sfidati su cover ed inediti, regalando al pubblico uno spettacolo unico. Il primo ad uscire dalla gara è stato Albe, seguito da Sissi ed Alex. Luigi, quindi, è il cantante che va alla finalissima con il vincitore della categoria ballo.

Terminato il circuito canto, è iniziato quello del ballo. In seguito a tre emozionanti esibizioni, Michele si è aggiudicato la vittoria. Ed ha sfidato Luigi in una finalissima da brividi. Solo uno di loro, però, ha vinto. E questo è stato proprio Luigi:

Dopo ben 6 prove, dove ancora una volta ha dimostrato il suo incredibile talento, Luigi si è aggiudicato la vittoria di Amici 21.

Tutti gli altri premi vinti

Se Luigi si è aggiudicato la vittoria ed ha avuto la possibilità di vincere 150 mila euro, cosa sappiamo degli altri premi vinti? Partiamo subito col dirvi che Michele, oltre ad essere il vincitore della categoria ballo, avrà la possibilità di danzare con Roberto Bolle in un’occasione unica e rara. Serena, invece, ha vinto una borsa di studio che le consentirà di studiare per circa 1 anno a New York. Infine, Luigi ha vinto anche il premio delle Radio; Alex quello Oreo; Serena quello Tim ed, infine, Sissi il premio della critica.

Complimenti al vincitore di questa edizione, a tutti i finalisti e a ciascun ragazzo che ha dimostrato il suo valore nel corso di Amici 21.