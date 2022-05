Grey’s Anatomy, il suo addio spiazzò i fan: ricordate com’era l’attore nella prima stagione?

Il suo addio spiazzò i telespettatori di Grey’s Anatomy: ricordate com’era l’attore nella prima stagione?

Grey’s Anatomy è una serie televisiva statunitense che ha esordito nel 2005 e che ancora oggi è in onda. E’ un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey e si svolge al Seattle Grace Hospital. La storia parte con la giovane che all’epoca era una specializzanda.

Molti personaggi nel corso degli anni hanno lasciato la serie. Sicuramente l’addio che ci ha letteralmente spiazzato anche per come è avvenuto è stato quello di George O’Malley, personaggio interpretato dall’attore T.R Knight. Infatti sul finire della quinta stagione decide di arruolarsi nell’esercito ma il giorno in cui dà le dimissioni appena fuori dall’ospedale viene investito da un autobus per salvare una ragazza. Purtroppo George non riesce a sopravvivere e muore in mezzo allo stupore dei telespettatori. Ricordate com’era l’attore nella primissima stagione? Da allora sono passati anni.

In Grey’s anatomy il suo addio ci spiazzò: ricordate com’era l’attore nella prima stagione?

T.R.Night ha raggiunto grande popolarità quando ha interpretato il personaggio di George O’Malley nella serie tv Grey’s Anatomy. Purtroppo è uscito di scena alla fine della quinta stagione.

La scena che l’ha visto protagonista con il suo travolgente addio ci spiazzò e ancora oggi è impossibile da dimenticare. Sul finire della quinta stagione George decide di arruolarsi nell’esercito, convinto da un nuovo medico, Owen Hunt. Il giorno in cui dà le dimissioni appena fuori dall’ospedale viene investito da un autobus, per salvare una ragazza. Quando viene portato al pronto soccorso, per le sue condizioni pessime, nessuno dei colleghi lo riconosce, tranne Meredith. Quest’ultima lo riconosce solo dopo che George le scrive con un dito sulla mano 007, uno dei nomignoli con cui lo chiamavano i tirocinanti. Purtroppo non ci sono speranze, viene dichiarato morto cerebralmente e i suoi organi vengono donati. E’ così che l’attore esce di scena: ma ricordate com’era nella prima stagione?

Ecco uno scatto che risale alla primissima stagione della serie. T.R.Night ha interpretato il personaggio di George in maniera impeccabile e la sua interpretazione è stata da brividi, soprattutto la sua morte. Naturalmente allora era molto più giovane, dato che parliamo del 2005 e qualche cambiamento c’è stato. Voi ricordate il personaggio di O’Malley?