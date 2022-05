Isola dei famosi 2022, chi è Marco Maccarini: dov’è nato, carriera, vita privata e lo ricordate ad Amici?

A L’Isola dei famosi in arrivo 4 nuovi concorrenti: chi è il naufrago Marco Maccarini pronto a sbarcare in Honduras.

Grandi colpi di scena ci attendono a L’isola dei famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi è seguitissimo. In queste settimane abbiamo conosciuto meglio i naufraghi. Molte prove hanno affrontato e molte altre ci saranno da superare.

L’atmosfera in Honduras non è molto armoniosa, i concorrenti spesso si scontrano, metti la fame, le difficoltà che sull’isola sono all’ordine del giorno e metti soprattutto un gruppo di persone che personalmente non si conoscono, e così si accende lo scontro. Ma come abbiamo detto ci attendono grandi colpi di scena e in realtà ci attendono anche nuovi concorrenti. Infatti Ilary Blasi ha svelato dell’arrivo di 4 nuovi naufraghi. Chi sono? A sbarcare in Honduras sono Pamela Petrarolo, Luca Daffè, Gennaro Auletto e Marco Maccarini. Qualcuno lo conosciamo benissimo, qualcuno un po’ meno ma di tutti sappiamo qualcosa. E non abbiamo dubbi sul fatto che conoscete molto bene Marco Maccarini. Ma vogliamo rispolverarvi un po’ le idee.

Isola dei famosi 2022, chi è Marco Maccarini: dov’è nato, esordi, carriera, vita privata

Marco Maccarini è un nuovo naufrago de L’Isola dei famosi. Ilary Blasi nella scorsa puntata ha annunciato l’arrivo di 4 nuovi concorrenti e nelle ultime ore sono stati svelati i nomi ufficiali. Cosa sappiamo di Maccarini?

Nato a Torino nel 1976 è un conduttore televisivo e un conduttore radiofonico. Ha esordito sulla scena televisiva come vee-jay di MTV e in seguito insieme a Giorgia Surina conduce Select. Il successo diviene sempre più forte soprattutto grazie al programma Total Request Live(TRL) di cui era conduttore sempre insieme a Surina. E’ Approdato anche su altri reti televisive più seguite. Conduce l’anteprima del Festivalbar 2002 e l’anno dopo conduce l’evento insieme a Michelle Hunziker.

In molti lo ricorderanno nel ruolo di Inviato a Le iene e sempre nello stesso anno, nel 2007 è uno dei 5 membri della Giuria di Qualità dei Giovani Del Festival di Sanremo. Maccarini decide poi di dedicarsi anche alla radio: nella stagione 2018-2019 è speaker di Radio Italia e dal 2014 lavora per R101. Ritorna nuovamente sul piccolo schermo in un ruolo completamente diverso da quelli assunti negli anni precedenti. Infatti nel 2015 è professore nel talent show Amici. Marco Maccarini vanta oggi una carriera ricchissima e tutti lo ricorderanno.

Negli ultimi tempi ha documentato utilizzando il suo profilo social una delle esperienze fatte che riguarda il trekking, altra sua passione. Il conduttore ha infatti percorso il Cammino di Santiago, tutta la Liguria e la Via Francigena a piedi.

Marco Maccarini: Vita privata

Marco Maccarini è sposato con Olivia Verona ed è papà di due bellissimi bambini: Theo nato nel 2007 e Mia nata nel 2009.