Isola dei famosi, chi è Gennaro Auletto: origini, età, Instagram, vita privata e la carriera iniziata per “caso”

Gennaro Auletto sarà uno dei nuovi naufraghi de L’Isola dei famosi, ma conosciamolo meglio: dalle età alle origini, cosa sappiamo su di lui.

“Belli, boni e bravi”, sono proprio queste le esatte parole con cui Ilary Blasi, nel corso della scorsa puntata de L’Isola dei famosi, ha annunciato l’arrivo di quattro nuovi naufraghi. Avete visto chi sono? Si tratta di Pamela Petrarolo, ex stella di Non è la rai, Marco Maccarini, Luca Daffrè e Gennaro Auletto. A proposito di quest’ultimo, chi è esattamente?

Se il nome dei primi tre nuovi naufraghi sono piuttosto conosciuti sul piccolo schermo nostrano, quello che risulta essere sconosciuto è proprio quello di Gennaro Auletto. L’Isola dei famosi, infatti, rappresenta per lui la sua primissima esperienza televisiva perché, in realtà, il giovane naufrago è un modello super affermato. Cosa sappiamo sul suo conto? A partire dalla sua età fino alle origini, ecco cosa occorre sapere sul bell’Auletto prima del suo arrivo in spiaggia.

Chi è Gennaro Auletto, sbarcherà stasera a L’isola dei famosi: età, carriera ed Instagram

Se l’arrivo di Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Maria Laura De Vitis, la vista dei maschietti si è ampiamente rifocillata. Stavolta tocca alle donne dell’isola apprezzare i tre nuovi naufraghi. Oltre a Luca Daffrè, ex corteggiatore di Uomini e Donne, e Marco Maccarini, stimato conduttore, anche Gennaro Auletto farà il suo ingresso a L’Isola dei famosi stasera. In attesa, conosciamolo meglio.

Nato da madre marocchina e padre napoletano, Gennaro Auletto ha ben 21 anni ed è cresciuto tra Napoli e Casablanca. Attualmente modello famosissimo, a Vogue Arabia il giovane napoletano ha raccontato di non aver mai voluto intraprendere questa strada. Aveva solo 18 anni, infatti, quando ha iniziato a calcare le prime passerelle, ma da quel momento non si è mai più fermato. Al giornale, infatti, ha raccontato che la sua prima occasione gli si è presentata una sera a Capri quando due famosi designer di gioiello erano alla ricerca di nuovi modelli per la loro prossima campagna pubblicitaria. “Non ero sicuro del lavoro, ho quasi rifiutato l’offerta”, ha racconto il giovane Gennaro. Spiegando di essere stato poi convinto e di aver iniziato così la sua incredibile carriera.

Il suo fascino, nonostante la giovanissima età, non passa affatto inosservato. E la sua bacheca Instagram – il cui nickname è @gennaro_auletto – ce ne da ampia prova.

Ha una fidanzata?

Al momento, non abbiamo tantissime informazioni sulla sua vita privata. Seppure attivissimo su Instagram, non siamo riusciti a rintracciare scatti in compagnia di qualche bella fanciulla. Certo, non significa nulla. Può anche darsi che il giovane Auletto sia piuttosto riservato. Chissà, se è single, potrebbe essere l’isola a fargli trovare l’amore?

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?