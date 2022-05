La dottoressa Pimple Popper, l’inspiegabile dramma di Inoke: enorme dolore, cos’è successo

L’inspiegabile dramma di Inoke a La dottoressa Pimple Popper: enorme dolore per lui e la sua famiglia, cos’è esattamente successo.

Dopo l’enorme protuberanza sul braccio di Allen, la dottoressa Pimple Popper ha visto comparire nel suo studio un’altra piuttosto notevole. Questa è la storia di Inoke, un aitante uomo delle Fiji che da circa 10 anni era tormentato da una massa immensa.

Così come la stragrande maggioranza delle escrescenze, anche quella di Inoke è iniziata a crescere piano piano. “La prima volta che l’ho notata era piccola, pensavo che sarebbe scomparsa”, ha detto. Spiegando che, invece, non è stato affatto così. Negli ultimi cinque anni, come spiegato dal diretto interessato alle telecamere del programma, la massa è aumentata sempre di più fino a raggiungere delle dimensioni notevoli. L’escrescenza, ovviamente, gli procurava fastidio e dolore, ma anche tanto imbarazzo. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che ha scelto di rivolgersi a qualcuno di esperto. Poteva farlo prima, avete ragione, ma Inoke temeva che la massa potesse essere qualcosa di brutto. E così ha pensato di rimandare sempre il problema fino a quando si è reso conto che non poteva affatto andare avanti in questo modo.

Inoke sconvolge a La dottoressa Pimple Popper: impressionante, cos’è successo

Col timore che la sua protuberanza potesse essere un tumore, Inoke ha raccontato di non essersi mai rivolto ad un medico prima d’ora e di non essere mai andato avanti coi controlli. Fortemente spaventato dalla crescita della massa, però, il paziente della dottoressa Pimple Popper ha voluto rivolgersi a lei per chiudere una volta per tutte la questione.

Appena vista la protuberanza, la dermatologa è rimasta ovviamente senza parole per le sue dimensioni, ma ha immediatamente provveduto a tranquillizzare il suo paziente. “Si muove con molta facilità”, ha spiegato la dottoressa. In effetti, le sue parole si sono dimostrate realtà: la massa non era altro che un lipoma, che la simpaticissima Sandra Lee ha rimosso senza non troppe difficoltà.

A differenza di Gloriana, la dottoressa ha potuto aiutare il suo paziente, rendendolo felice e soddisfatto del risultato ottenuto. “Mi sento molto più leggero”, ha detto Inoke.