Licia Nunez, sapete che questo non è il suo vero nome? Ecco come si chiama

Sapete che Licia Nunez non si chiama proprio così? Scopriamo qual è il vero nome della naufraga.

Licia Nunez da qualche settimana è una naufraga de L’Isola dei famosi. Il reality è partito il 21 marzo con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata nel ruolo di opinionisti da Vladimir Luxuria e da Nicola Savino.

La Nunez appena è arrivata in Honduras non ha avuto vita facile. Ha dimostrato di avere grande forza e molto coraggio, tanto che quando è diventata leader, è stata messa davanti ad una prova, chi scegliere di non far mangiare. La decisione è ricaduta su Roger e Estefania e ha portato ad un battibecco. Ma sembrerebbe che, nonostante il passare dei giorni, tra Licia e Estefania non si sia creato un rapporto d’amicizia. L’attrice è stata poi eliminata ed è passata su playa sgamada. La conosciamo benissimo dato che può vantare una vasta carriera ma sapete che questo non è proprio il suo vero nome? Scopriamo come si chiama.

Licia Nunez, questo non è il suo vero nome: scopriamo come si chiama la naufraga de L’Isola dei famosi

Licia Nunez è un’attrice e una conduttrice televisiva. Era giovanissima quando ha esordito nel mondo dello spettacolo in un altro ambito. Infatti a 17 anni comincia a lavorare come fotomodella per intraprendere subito dopo la carriera di attrice.

Ha lavorato in televisione come co-conduttrice, conduttrice, l’abbiamo vista concorrente a Ballando con le stelle, al Grande Fratello Vip e adesso è una naufraga de L’isola dei famosi. Vanta una carriera ricchissima, ha recitato al cinema e sul piccolo schermo, come in Alla fine della notte, E guardo il mondo da un oblò, Goodbye Mama, Incantesimo 6-7-8, Vivere, R.I.S Delitti Imperfetti, Le tre rose di Eva, L’allieva. Sia della vita professionale che di quella privata conosciamo abbastanza di Licia, ma sapete che questo non è il suo vero nome?

Noi la consociamo come Licia Nunez ma il suo vero nome è Lucia De Curatolo. Sembrerebbe, come riporta Novella 200, che abbia acquisito questo nome d’arte in ricordo di una persona conosciuta in Spagna, dove si era trasferita cominciando a studiare recitazione. Voi sapevate il vero nome della naufraga?