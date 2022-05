Luigi Strangis trionfa ad Amici 21: arriva l’inaspettata reazione di Carola

Luigi Strangis ha trionfato ad Amici 21 e immediata è arrivata la reazione di Carola Puddu, ex allieva del talent: avete visto che cosa ha fatto?

La ventunesima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis. Il giovane cantante ha trionfato nel confronto finale con Michele Esposito. La diretta ha visto le sfide tra ballerini e cantanti fino alla prova finale.

Non solo Luigi ha trionfato ma nel corso della puntata sono stati assegnati numerosi premi. Sissi ha vinto il premio della critica del valore di 50 mila euro; il premio Tim del valore di 30 mila euro è stato dato a Serena che ha anche ricevuto una borsa di studio da una delle più importanti scuole di danza di New York; il premio della radio per il pezzo ritenuto più radiofonico è stato assegnato a Luigi per il brano Tienimi Stanotte e il premio Oreo del valore di 20 mila euro è stato vinto da Alex. A ciascun finalista inoltre è stato dato il premio Marlù del valore di 7 mila euro. Il vincitore di Amici, Luigi, ha portato a casa la coppa e ha vinto 150 mila euro in gettoni d’oro. Subito dopo la vittoria è arrivata immediata la reazione di Carola Puddu che, ricordiamo, aveva confessato di provare qualcosa per il cantante.

Luigi Strangis trionfa ad Amici 21: arriva immediata la reazione di Carola Puddu

Luigi Strangis ha vinto la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è entrato a settembre nella scuola scelto dall’insegnante Rudy Zerbi che l’ha sempre sostenuto. Ha sempre detto e lo ha ribadito dopo aver scoperto della vittoria, che sono stati i suoi genitori a spingerlo a partecipare al talent.

Infatti lui era molto titubante ma spinto dalla famiglia decise di provarci. Luigi è stato incoronato vincitore e immediata è arrivata la reazione di Carola Puddu. Ricordiamo che la ballerina di danza classica aveva confessato di provare qualcosa per il cantante. Ma cos’ha fatto subito dopo la vittoria?

Non si è fatta attendere la sua reazione, attraverso il suo canale instagram ha pubblicato nelle storie uno scatto in cui li vediamo mentre si abbracciano, scatto che risale alla puntata dell’eliminazione della ballerina. Fu un momento dolcissimo, Carola si lasciò andare a parole molto belle dicendo a Luigi di vincere e proprio nello scatto si legge in basso: “Vinci”. Vi aspettavate questa sua reazione?