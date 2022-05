Notizia choc dopo Vite al Limite: che fine ha fatto e come sta oggi Bettie Jo

Che fine ha fatto Bettie Jo di Vite al Limite e come sta oggi? Una vera e propria notizia choc: resterete senza parole.

Nel corso di queste dieci edizioni di Vite al Limite, ne abbiamo viste di tutti i colori. Al cospetto del dottor Nowzaradan, infatti, si sono presentati persone mature con la voglia e necessità di ritornare in forma, ma anche giovanissimi pazienti con l’intenzione di svolgere una vita tipica dei ragazzi della loro età. Tra questi, non si può fare a meno di ricordare la storia di Bettie Jo.

Vi ricordate la storia di Bettie Jo? All’epoca della sua partecipazione al programma, la giovane paziente del dottor Nowzaradan pesava quasi 300 kg a soli 24 anni ed aveva una situazione alle spalle per niente splendente. Alle telecamere del programma, infatti, la donna ha raccontato di avere iniziato la sua ossessione verso il cibo da piccola quando era costretta a vivere in una famiglia con grossi problemi. Col passare degli anni, la sua dipendenza dal cibo l’ha portata ad un’unica conseguenza: l’obesità e il rischio di rimanere paralizzata. Prima di spiegarvi come sta oggi e che fine ha fatto, capiamo qualche cosa in più sul suo percorso.

Bettie Jo a Vite al Limite: storia choc

Il percorso di Bettie Jo all’interno della clinica di Houston non è stato molto lineare, come quello di Milla Clark, bensì è stato molto similare a quello di Lisa. Nel bel mezzo del programma di dimagrimento, infatti, la giovanissima ventiquattrenne del Missouri ha dovuto abbandonare il programma perché incinta del suo primo figlio. Una notizia fantastica, da come si può chiaramente comprendere, ma che ha interrotto il suo viaggio verso la rinascita. Dopo aver dato alla luce il piccolo Preston, Bettie è ritornata dal dottor Nowzaradan e stavolta ha portato al termine un percorso incredibile, dimagrendo quasi 80 kg. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Come sta oggi e che fine ha fatto la bella Bettie?

Eccola oggi…

Così come Christina Philips, anche su Bettie Jo dobbiamo darvi una notizia choc: è incinta! Qualche mese fa, la giovanissima ha annunciato di stare per diventare mamma per la sua seconda volta. Per quanto riguarda il suo dimagrimento? Spulciando il suo canale, abbiamo rintracciato alcuni suoi recentissimi scatti ed abbiamo constatato il suo ulteriore dimagrimento.

Congratulazioni!