Albe sorprende Anna Pettinelli con un ‘gesto’ inaspettato: avete visto che cosa ha fatto?

Albe sorprende Anna Pettinelli prima della finalissima di Amici 21 con un gesto inaspettato: avete visto che cosa ha fatto?

La Finalissima di Amici 21 ha visto trionfare Luigi Strangis, il cantante ha vinto nel confronto con Michele Esposito. Luigi non aveva mai studiato canto ed era stato spronato dai suoi genitori a partecipare ai casting del talent.

Una scelta che l’ha accompagnato dritto al trionfo. Oltre a portare a casa 150 mila euro in gettoni d’oro ha anche vinto il premio della radio per il suo pezzo Tienimi Stanotte ritenuto più radiofonico. Ma anche gli altri finalisti hanno ricevuto un premio: Sissi quello della critica del valore di 50 mila euro, Alex ha ottenuto il premio Oreo che vale 20 mila euro, Serena quello Tim del valore di 30 mila euro. Albe insieme a tutti gli altri allievi ha ricevuto il premio Marlù del valore di 7 mila euro. Proprio il cantante seguito da Anna Pettinelli, prima ancora della finalissima ha sorpreso la sua insegnante con un gesto inaspettato: avete visto che cosa ha fatto?

Albe fa un bellissimo ‘gesto’ per Anna Pettinelli: è accaduto prima della Finalissima

Albe è entrato ad Amici 21 a settembre scelto da Anna Pettinelli. La maestra di canto ha sempre sostenuto il suo allievo, cercando di spronarlo sempre. Il suo non è stato un percorso facile ma è riuscito ad accedere al Serale e ad arrivare fino alla Finalissima.

E’ stato il primo allievo ad essere eliminato nel primo confronto con Luigi, Alex e Sissi. Ma torniamo indietro a qualche ora prima della diretta. La Pettinelli ha pubblicato uno scatto instagram in cui ha mostrato che cosa ha fatto il giovane cantante, sorprendendola con un ‘gesto’ inaspettato ma molto bello.

Come possiamo vedere in foto, Albe ha fatto un dono alla sua insegnante, dei fiori lasciandole anche un biglietto con scritto: “Se sono qui il merito è tutto della mia straordinaria maestra, per sempre Albe“. Un gesto molto bello questo da parte del cantante che dimostra quanto sia stato forte il legame instaurato tra allievo e insegnante. Anna Pettinelli ha condiviso la foto sui social con in didascalia un messaggio per il giovane artista: “Grazie a te Albe per le emozioni, le chiacchierate, le risate. Grazie alla tua tenacia sei arrivato in finale e comunque andrà stasera per moltissimi di noi ha già vinto. Ti voglio bene e i tuoi fiori li porterò nel cuore per sempre”.