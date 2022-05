Alessandro Cattelan, guardate attentamente questa foto con la mamma: noterete subito quel ‘dettaglio’

Sul profilo Instagram di Alessandro Cattelan spunta la foto con la mamma: lo scatto rivela un particolare difficile da non notare.

Da circa vent’anni, Alessandro Cattelan è uno dei giovani showman italiani più apprezzati del piccolo schermo. Arguto ed ironico, ha alle spalle una eccellente gavetta iniziata nel 2004 tra i VJ di MTV Italia, ma volendo andare ancora più indietro nel tempo, è il 2001 l’anno esatto del suo debutto.

Fu allora infatti che cominciò la sua avventura come conduttore della trasmissione Viv.it, in onda sul canale musicale VIVA diventato poi All Music. Dopo gli anni a MTV, nel 2009 entrò a far parte del cast di Quelli che il calcio e… su Rai2 con Simona Ventura e nel 2011 approdò a Sky Italia dove per un decennio è stato al timone di X Factor ottenendo grande successo.

Non a caso, nel 2014 gli viene affidato il one man show E poi c’è Cattelan che gli vale la vittoria del Premio Flaiano di televisione per la conduzione. Insomma, sono davvero tante le tappe della strepitosa carriera del conduttore originario di Tortona che proprio in questi giorni ha avuto occasione di confermare agli occhi del grande pubblico di Rai1 tutto il suo talento.

Scelto come presentatore della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest svoltasi a Torino insieme a Laura Pausini e Mika, si è dimostrato ancora una volta all’altezza del compito. Il mondo dello spettacolo è evidentemente da sempre la sua vocazione nonostante sia nato in una famiglia di persone comuni. A proposito, avete mai visto la sua mamma?

Alessandro Cattelan, lo scatto con la mamma vi lascerà di stucco: due gocce d’acqua!

Molto legato ai suoi affetti, il noto presentatore piemontese ha sempre cercato di tenere abbastanza lontana la vita privata dal suo lavoro. Sposato dal 2014 con Ludovica Sauer, anche i festeggiamenti del loro matrimonio si sono svolti alla presenza di una ristretta cerchia di persone, tra parenti ed amici più vicini alla coppia.

Per quanto riguarda i suoi genitori, come dicevamo, sia il papà che la mamma hanno svolto lavori lontani anni luce dai riflettori. Il primo era un carabiniere, la seconda una parrucchiera. Intervistato da Vanity Fair, Cattelan raccontò di aver viaggiato all’estero per la prima volta proprio con sua mamma, esattamente a Londra: “Una cosa un po’ da sfigato – ma un po’ sfigato e un po’ tamarretto di provincia, ero”.

In questo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, vediamo madre e figlio insieme: la somiglianza tra loro è a dir poco sconcertante, vero?

Ci avevate già fatto caso?