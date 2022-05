Amici 21: Luigi Strangis rivela come spenderà i soldi della vittoria

Alla luce della sua vittoria ad Amici 21, Luigi Strangis ha rivelato al Corriere della Sera cosa farà con l’incredibile montepremi.

La ventunesima edizione di Amici si è conclusa domenica 15 maggio con una finale attesissima disputata tra Albe, Serena, Sissi, Michele, Alex e Luigi. Come ormai tutti sanno, è stato il giovane cantante Luigi Strangis ad alzare la coppa del vincitore come pronosticato dai bookmaker.

Il suo talento artistico è stato evidente fin dal suo arrivo nella scuola più famosa d’Italia: doti affinate nel corso di questi mesi grazie a tanto studio e dedizione e che sono state la chiave del successo delle sue esibizioni al Serale.

Particolarmente capace di reinterpretare brani celebri italiani e stranieri senza imitarli ma trasmettendo la propria personalissima impronta, il giovane cantautore calabrese è stato fortemente sostenuto all’interno del talent da Rudy Zerbi, suo coach. Durante la sua permanenza ad Amici 21 Strangis ha pubblicato due singoli, Muro e Tondo, scritto dall’ex allievo Enrico Nigiotti, oggi affermato cantautore.

Al Corriere della Sera, il 20enne ha ammesso di essere maturato molto sia dal punto di vista artistico che umano: “Soprattutto è cambiata la consapevolezza di me stesso. Ho fatto una crescita personale e anche musicale, ho conosciuto persone stupende e mi sento molto più responsabile”.

Ora per lui le porte della musica si sono aperte definitivamente, ma com’è noto, la vittoria di Amici comprende anche un montepremi in denaro. Luigi ha vinto ben 150mila euro ed al noto quotidiano ha rivelato come spenderà questi soldi.

Amici 21, cosa farà Luigi Strangis con la cifra vinta in finale

Educato, maturo e responsabile, Luigi è stato cresciuto da genitori che lo hanno sempre spronato a dare il meglio di sé, ma senza risparmiargli critiche quando sbagliava. Inoltre, sono stati proprio loro a spingerlo a partecipare ad Amici nonostante qualche sua esitazione: “Sono stati loro a dirmi di partecipare ad Amici. A dire il vero me lo dicevano da anni”.

E proprio ai genitori è dedicato il regalo che il primo classificato della ventunesima edizione del talent di Canale 5 ha deciso di fare: “Vorrei investirli tutti nella musica, nel mio lavoro. E magari fare un regalo ai miei genitori: un bel viaggio. Loro, sì, se lo meritano”, rivela riguardo ai soldi della vittoria.

E voi siete contenti che abbia vinto lui o avreste preferito trionfasse qualcun altro?