Amici 21, quanto ha guadagnato il vincitore Luigi Strangis: le cifre e tutti i dettagli del trionfo del cantante.

Una finale ricca di emozioni, quella della 21 esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Domenica sera, rigorosamente in diretta, abbiamo assistito al trionfo di Luigi Strangis, che ha battuto nella sfida finale il ballerino classico Michele Esposito.

Una grande gioia per il cantante e polistrumentista dall’anima rock ma il sorriso tenero. Che, sin da subito, ha conquistato il cuore del pubblico, che col televoto ha contribuito a regalargli la vittoria. Ma, a proposito di vittoria, quanto ha guadagnato il vincitore del talent show? Ecco le cifre nel dettaglio.

Luigi Strangis vince Amici 21, ma quanto ha guadagnato? Le cifre

Luigi Strangis ha vinto Amici 21 e non era affatto scontato. Il livello del talento nella scuola, quest’anno, era davvero altissimo: prima di arrivare in finalissima Luigi ha battuto Albe, Sissi ed Alex. E, alla fine, si è scontato con l’eccezionale ballerino Michele: a quest’ultimo il premio come vincitore della categoria danza, dal valore di 50 mila euro. Ma quanto ha vinto Luigi?

Ebbene, il premio che spetta al vincitore di Amici ammonta a ben 150 mila euro! Una somma che aiuterà senz’altro il cantante a proseguire il suo sogno nel mondo della musica. E per Luigi le sorprese non sono terminate lì: il cantante ha ricevuto anche il premio delle radio per la sua ‘Tienimi Stanotte e il premio di Radio Zeta, che gli permetterà di salire sul palco il 9 giugno, al fianco di grandi artisti come Blanco, Coez e Achille Lauro.

Ma, al termine dell’ultima puntata del talent, sono stati consegnati altri prestigiosi premi. Come quello della Critica, che è stato assegnato a Sissi: per lei 50 mila euro. Una bella serata anche per la ballerina Serena Carrella, che oltre alla borsa di studio per studiare a New York in una delle scuole più prestigiose, si è aggiudicata il premio Tim, dal valore di 30 mila euro. Premio Oreo di 20 mila euro per il cantante Alex, mentre il premio Marlù di 7 mila euro è stato consegnato ai sei finalisti.

Insomma, una serata da sogno per Luigi ma anche per il resto dei finalisti. Voi per chi avete fatto il tifo?