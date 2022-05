Anche Sissi ha vinto un premio ad Amici: quanto ha guadagnato la cantante

Anche Sissi durante la finale di Amici 21 ha vinto un premio: ecco quanto ha guadagnato la cantante.

Si è conclusa la ventunesima edizione di Amici con la vittoria di Luigi Strangis. Il giovane cantante scelto all’inizio del talent da Rudy Zerbi ha trionfato nel confronto finale con il ballerino Michele Esposito.

La diretta è stata piena di emozioni e colpi di scena. Il primo allievo eliminato è stato Albe. Anna Pettinelli, sua insegnante, ha voluto abbracciarlo visto che in questi mesi a causa del Covid gli allievi non potevano avere diretti contatti con professori e professionisti. Subito dopo c’è stata l’eliminazione di Sissi. La cantante ha perso nel confronto con Alex e Luigi. In seguito c’è stata la sfida tra i due cantanti che ha portato all’eliminazione dell’allievo di Lorella Cuccarini e prima della finalissima tra Michele e Luigi, c’è stata la sfida tra il ballerino di danza classica e Serena. Prima di scoprire il vincitore sono stati assegnati vari premi. Anche Sissi ne ha ottenuto uno: sapete quanto vale?

Luigi Strangis ha vinto la ventunesima edizione di Amici. Il cantante ha portato a casa la coppa e un premio in gettoni d’oro del valore di 150 mila euro. Ma non è l’unico premio ottenuto, infatti ha anche ricevuto il premio della radio per il pezzo più radiofonico e in questo caso il suo brano Tienimi stanotte.

Luigi non è stato l’unico allievo ad avere ottenuto un premio. Anche Serena ha ricevuto quello Tim del valore di 30 mila euro e ha anche ricevuto una borsa di studio in una delle scuole di danza più importanti di New York. Il premio Oreo è stato assegnato ad Alex e il valore è di 20 mila euro. Anche Sissi, la cantante che nella scuola è stata seguita da Lorella Cuccarini ha ricevuto un premio: sapete quanto ha guadagnato?

Sissi ha vino il premio della critica dopo aver ricevuto otto preferenze. Il valore è di 50 mila euro. Inoltre tutti gli allievi hanno ricevuto il Premio Marlù che vale 7 mila euro. A quanto pare in questa finale, come anche nelle altre edizioni, tutti gli allievi hanno in qualche modo ‘trionfato’.