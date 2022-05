Chi sono i figli maggiori di Raoul Bova, li avete mai visti insieme? Splendidi come il papà

Avete mai visto i figli maggiori di Raoul Bova? Alessandro Leon e Francesco sono i primogeniti dell’attore: eccoli insieme

L’attore più amato di sempre è proprio lui, Raoul Bova. Veste attualmente i panni di Don Massimo nella fiction in onda su Rai 1 ed è pronto a sbarcare su Canale 5 domani sera con una nuovissima serie, Giustizia per tutti.

Il successo televisivo di Raoul Bova è arrivato negli anni ’90 e da allora la sua carriera è stata tutta un crescendo di successi. Diverse sono le relazioni amorose intraprese dall’attore. Dalla storia d’amore con Chiara Giordano, Raoul Bova ha avuto due figli oggi maggiorenni, Alessandro Leon e Francesco. Oggi è il compagno di Rocio Munoz Morales ed insieme hanno avuto due splendidi bimbi nati rispettivamente uno nel 2015, Luna ed Alma nata nel 2018. Avete mai visto i figli maggiori dell’attore? Hanno fatto per la prima volta la loro apparizione in tv proprio pochi giorni fa. Vediamoli insieme.

Alessandro e Francesco sono i figli maggiori di Raoul Bova, li avete mai visti?

A Verissimo nella puntata andata in onda Sabato 14 Maggio tra gli ospiti presenti in studio in compagnia della conduttrice Silvia Toffanin, c’era anche Raoul Bova. L’attore protagonista della fiction Don Matteo si è soffermato molto sul tema della famiglia e di quanto sia legato ai suoi figli. E proprio in merito ai suoi figli, Alessandro Leon e Francesco hanno deciso di fare un’improvvisata al loro papà e di mostrarsi alle telecamere per la prima volta.

Oggi sono due uomini ed Alessandro e Francesco sono i figli di Raoul Bova. Nati dal precedente matrimonio dell’attore con Chiara Giordano. Alessandro e Francesco oggi sono lontani dalla famiglia, vivono uno a Berlino e l’altro Milano ma in un video messaggio hanno voluto far sapere al loro papà quanto entrambi lo amino profondamente.

Alessandro ha esordito: “Anche se siamo molto distanti. Io a Milano, Francesco a Berlino, mamma a Roma e tu in giro a lavorare in tutto ciò noi siamo molto legati come famiglia. Un valore che sia tu sia mamma mi avete trasmesso e che tengo molto a cuore. Grazie Papà in bocca al lupo!”

Non sono mancate lacrime di gioia e di stupore da parte di papà Bova che si è commosso non appena ha visto il video messaggio totalmente inaspettato.