Devin è il figlio di Lory Del Santo: sapete dove vive e cosa fa nella vita?

Chi è Devin, il terzo e ormai unico figlio di Lory Del Santo: scopriamo dove vive, quanti anni ha, che lavoro fa e chi è suo padre.

Alla sua seconda esperienza come concorrente de L’Isola dei Famosi, dove stavolta è entrata in coppia col fidanzato Marco Cucolo, Lory Del Santo sta dimostrando tutta la sua grinta e la sua forza d’animo. Qualità che l’hanno sempre accompagnata anche nella vita reale nella quale non sono mancati per lei grandi dolori.

Purtroppo, la famosa showgirl icona degli anni ’80 ha dovuto affrontare il più terribile dei lutti, la perdita di ben tre dei suoi figli. Tutti ricordano la tragedia che la colpì nel lontano 1991, quando Conor, il figlio nato dalla relazione con Eric Clapton, morì a soli 4 anni precipitando dal 53esimo piano di un grattacielo di New York.

Al momento della disgrazia, la storia tra Lory e il celebre musicista era già terminata, ma lei si era recata nella Grande Mela proprio per far incontrare il bambino con suo padre. All’epoca, era incinta di tre mesi dell’imprenditore Silvio Sardi. Infatti, qualche mese più tardi nacque il suo secondogenito Devin.

Nel 1999 ha dato poi alla luce Loren, avuto con un uomo di cui non ha mai rivelato l’identità. Il ragazzo è purtroppo morto suicida nel 2018 e quindi Devin è l’unico figlio rimasto vivo della showgirl. Oggi Devin ha 30 anni, non vive in Italia e svolge una professione legata al mondo artistico. Scopriamo le curiosità che lo riguardano!

Dove vive e a cosa si dedica Devin, il figlio di Lory Del Santo

Come anticipato, il padre di Devin è l’imprenditore Silvio Sardi. Il ragazzo però non ha mai avuto rapporti con lui, essendo stato allevato solo dalla madre. “Quello con Devin non è un rapporto da padre a figlio. A parte essere il padre biologico non abbiamo avuto nessun tipo di rapporto se non degli incontri casuali quattro o cinque anni fa quando ero di nuovo in Italia per lavoro”, ha raccontato l’uomo a Domenica Live.

Devin Del Santo vive negli Stati Uniti e lavora come fotografo. Sul suo profilo Instagram si possono ammirare molti dei suoi scatti. Prima della morte di Loren, i due condividevano la stessa casa negli Usa e questa tragedia lo ha segnato profondamente come ha spiegato la madre nel salotto di Verissimo: “I miei figli vivevano insieme, facevano tutto insieme, c’era grande complicità tra di loro. Devin non riesce a perdonarsi per quello che è successo a Loren. Si sentiva responsabile di lui e ha vissuto il suo dolore in silenzio”.

Voi avevate mai visto Devin?