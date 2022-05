Dispiacere per i fan del programma: potrebbe essere l’ultima volta che va in onda

Dispiacere per i fan dell’amatissimo programma: il talent potrebbe andare in onda per l’ultima volta.

Potrebbe andare in onda l’ultima volta, è questa la notizia che nelle ultime ore si è diffusa e che ha spiazzato i fan. L’amatissimo programma, secondo quanto rivelato da TV Blog, potrebbe avere fine dopo la prossima edizione.

I costi sarebbero troppo elevati e sembrerebbe che il profitto non sia abbastanza soddisfacente, lo show non incasserebbe più le cifre di una volta. E’ questa la notizia che ha colto di sorpresa i fan di X-Factor: ma vediamo nel dettaglio cosa ha riportato Tv blog.

Dispiacere per l’amato programma: il talent potrebbe andare in onda per l’ultima volta

Secondo quanto riportato da TV blog, X-Factor potrebbe andare in onda l’ultima volta con la prossima edizione. Nelle ultime settimane proprio in riferimento al programma ci sono state grandi novità e un ritorno atteso. Infatti è stato già annunciato il ritorno di Fedez nel ruolo di giudice e l’arrivo di una new entry, Ambra Angiolini. I due giudici affiancheranno gli altri due colleghi e a tal riguardo si parla di Manuel Agnelli e di Dargen D’Amico. Al momento non ci sono conferme.

La nuova edizione dovrebbe andare in onda dopo l’estate. Ma la sedicesima potrebbe anche essere l’ultima targata Sky. Secondo quanto Tv blog ha fatto sapere, i costi sarebbero troppo elevati e il profitto non raggiungerebbe le cifre di una volta. Sky a quanto pare non può più permettersi uno show come questo e potrebbe presto ricorrere ai ripari. Il talent show potrebbe andare in onda l’ultima volta, almeno su Sky, sia chiaro.

Ma non è finita qui, perchè Tv blog fa sapere che anche Italia’ Got Talent potrebbe ricevere lo stesso trattamento per il medesimo discorso. I costi sarebbero troppo elevati e le cifre non sarebbero più quelle di una volta, quando il programma ha cominciato a muovere i primi passi ottenendo grandi risultati. Ovviamente questa è un’indiscrezione da prendere con le pinze. Sicuramente quando arriverà il momento avremo più conferme al riguardo. E voi seguite X-Factor e Italia’s Got Talent?