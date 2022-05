Fabio Fulco è pronto alle nozze: chi è la sua futura moglie

Fabio Fulco ha fatto sapere di aver ricevuto un sì alla sua proposta di matrimonio: ma sapete chi è la futura moglie?

Fabio Fulco è uno degli attori più amati e apprezzati del panorama cinematografico. Volto di numerose fiction come Vivere, Orgoglio, Incantesimo, Il bello delle donne, Un passo dal cielo, Le tre rose di Eva, Il paradiso delle signore, ci ha sempre conquistato.

L’attore qualche giorno fa ha fatto sapere ai suoi migliaia di follower di aver fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Il dolcissimo post è stato accompagnato da una foto in cui mostra un anello e una meravigliosa didascalia: “Dicono che se sogni una cosa più di una volta, questa si avvererà di certo ed io l’ho sognato tante volte, HA DETTO SIIII”. La risposta della sua compagna è stata affermativa e quindi presto convoleranno a nozze. Ma chi è la futura moglie?

Fabio Fulco, pronto al matrimonio: chi è la sua futura moglie

Nel 2021 Fabio Fulco è diventato papà per la prima volta di una bambina. Adesso l’attore a 51 anni è pronto a convolare a nozze con la sua fidanzata. Pochi giorni fa, esattamente il 10 maggio, ha lasciato tutti senza parole mostrando l’anello sui social.

Infatti Fulco ha chiesto alla sua compagna di sposarlo e lei non poteva non dire sì, un sì pieno di gioia e di amore. Ma sapete chi è la compagna dell’attore e quindi sua futura moglie? I due sono insieme da circa due anni e da un anno sono diventati genitori.

Si chiama Veronica Papa e ha 25 anni in meno dell’attore: è lei la donna che gli ha fatto battere il cuore. E’ una modella e imprenditrice, finalista a Miss Italia nel 2014 e Miss Mondo nel 2018. Si sono conosciuti nel 2019 e dopo una prima e iniziale fase di corteggiamento si sono messi insieme. La coppia ha trascorso il lockdown insieme e durante questo periodo hanno compreso quanto sia vero e forte il sentimento: “Tra me e Veronica è andata alla perfezione, abbiamo avuto modo di conoscerci a fondo, testare il nostro rapporto e rafforzarlo. La prova è stata superata brillantemente”, aveva raccontato l’attore, come riporta anche il sito di Verissimo.