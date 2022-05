GF Vip, “L’ho bloccato sui social”: la confessione dell’ex concorrente su Barù

L’ex concorrente del GF Vip 6 rivela al programma di Radio Radio “Non Succederà Più” di aver bloccato sui social Barù e spiega perché.

Sebbene sia terminata da ben due mesi, la sesta edizione del GF Vip continua a far parlare di sé. Alcune dinamiche nate tra le mura della casa più spiata d’Italia non si sono affatto spente col tempo, anzi.

Uno degli ex protagonisti assoluti della lunghissima sesta stagione del reality è stato e rimane ancora oggi Barù. Il nobile toscano, entrato nel programma a gioco inoltrato, si è fatto subito notare per la sua indole particolare, abbastanza sui generis nella storia del Grande Fratello.

Poco incline alle esternazioni plateali, poco propenso ad elargire clip strappalacrime, il nipote di Costantino della Gherardesca si è comunque rivelato un concorrente interessante per il pubblico che, difatti, lo ha portato dritto in finale.

La bella amicizia nata con Jessica Selassié, dichiaratasi quasi subito interessata a lui dal punto di vista sentimentale, non è bastata a farlo capitolare durante le settimane trascorse sotto lo stesso tetto. Anche a gioco terminato i fan dell’ipotetica coppia non hanno avuto finora il lieto fine che speravano.

Il simpatico ex gieffino, però, è stato protagonista anche di scontri nella casa, soprattutto con una coinquilina in particolare. Quest’ultima ha rivelato ai microfoni di Radio Radio di averlo perfino bloccato sui social.

Barù bloccato sui social proprio da lei: “Mi aveva delusa umanamente”

Intervistata nel programma Non Succederà Più, condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, Nathaly Caldonazzo ha risposto alle domande su alcuni suoi ex compagni d’avventura.

Ha parlato dello stupore per la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù, dell’amicizia che ancora oggi la lega ad Antonio Medugno e anche dell’acredine con Barù. Nonostante inizialmente sembrasse che tra loro potesse nascere una buona intesa, i due sono arrivati col tempo a mostrare reciproca antipatia.

Oltre a partecipare al nuovo cooking show di Alessandro Borghese in onda su Tv8 da lunedì 2 maggio, il nipote di Costantino della Gherardesca ha da poco inaugurato il suo ristorante a Milano. Tra gli ex coinquilini presenti all’evento non c’era la Caldonazzo, che infatti ha raccontato: “Barù non mi ha invitato all’inaugurazione del ristorante. Io l’ho anche bloccato sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona“.

E voi vi sareste immaginati una decisione così drastica da parte di Nathaly?