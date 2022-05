Bernat ne Gli Eredi della terra è stato ucciso ed è così uscito di scena alla fine: vi mostriamo com’è l’attore che l’ha interpretato.

Gli Eredi della terra è una serie televisiva spagnola pubblicata sulla piattaforma streaming Netflix. In Italia è stata trasmessa la prima volta il 17 aprile e il finale è andato in onda il 1 maggio. La trama si concentra intorno alla storia di Hugo Llor interpretato in età adulta da Yon Gonzales.

Dopo una serie di accadimenti da giovane, Arnau Estanyol che l’aveva aiutato in varie circostanze, viene ucciso e suo figlio Bernat parte e dopo che la sua amata è stata uccisa perchè lei giudea non ha voluto convertirsi, lo vediamo in una fase adulta. Prima ancora abbiamo visto che Bernat tornato quando sua madre muore, vuole vendicarsi dei Puig, la famiglia che ha fatto uccidere suo padre, con l’aiuto di Hugo. Non ci riesce e viene arrestato. Hugo dopo aver lavorato nelle vigne, inizia a lavorare per il signore di Barcellona come cantiniere che poi lo costringe a fare da corriere. Ma Llor invece di aiutarlo, conserva le lettere come prova di tradimento verso il re. Bernat torna a Barcellona, prende il potere e ottiene la sua vendetta anche grazie ad Hugo. In cambio quest’ultimo chiede protezione per sua figlia Mercè. La giovane vive nel palazzo insieme a Estanyol, si innamorano e si sposano.

Bernart e Mercè diventano genitori di un bambino. Il personaggio maschile è stato interpretato dall’attore Rodolfo Sancho: avete visto com’è lontano dalle vesti del corsaro?

Bernat è un personaggio forte e complesso: ecco com’è l’attore fuori dal set de Gli Eredi della terra

Bernat Estanyol è un personaggio de Gli Eredi della terra. Si innamora di Mercè, la figlia di Hugo, si sposano e diventano genitori di un maschio. Purtroppo, la donna viene rapita da Regina, la moglie di suo padre perchè vuole vendicarsi e la verità viene a galla. Ovvero che Mercè è la figlia di una suora, la sorella di Hugo.

Ma la religiosa dice che in realtà Mercè è la figlia del diavolo e così Bernat la ripudia e si risposa con una nobile che però vuole uccidere il suo primo figlio. Alla fine dopo vari accadimenti, Mercè riesce a superare la prova dei carboni ardenti e a ottenere la salvezza, mentre Bernat convinto della verità, si vuole vendicare uccidendo la sua sposa ma viene ammazzato nello scontro. La morte di questo personaggio ha spiazzato i telespettatori, in molti speravano in un lieto fine con Mercè. Forte e pieno di sè, abbiamo visto così Bernat, pronto a vendicarsi e a sostenere la sua famiglia. Ma avete visto l’attore fuori dal set?

Ecco Rodolfo Sancho lontano dal personaggio de Gli Eredi della terra: l’avreste mai riconosciuto? Dobbiamo dire che è molto diverso, non solo nel vestire che ovviamente nella serie è adattato ai tempi e alla figura portata in scena, ma anche alcuni dettagli estetici sono molto diversi. E a voi è piaciuto questo personaggio e soprattutto la serie?