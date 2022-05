Ilary Blasi cade in diretta nello studio de L’Isola dei Famosi: è successo tutto all’improvviso

Ilary Blasi ha colto tutti di sorpresa ieri sera a L’Isola dei Famosi: la conduttrice cade dalla sedia e viene soccorsa dagli opinionisti.

Se c’è una cosa che contraddistingue la conduzione di Ilary Blasi è la sua spontaneità. La bionda presentatrice romana è in grado di rendere le sue dirette a dir poco iconiche grazie all’atteggiamento informale che è ormai il suo ‘marchio di fabbrica’ davanti alle telecamere.

Durante la scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, ad esempio, era solita togliersi gli orecchini ogni volta che terminava una puntata. Proprio come quando si torna a casa dopo una serata fuori e ci si mette a proprio agio tra le mura domestiche.

Quest’anno, invece, il suo gesto di rito quando finisce la diretta del lunedì e del venerdì sera è lanciare a terra la cartella. Un’altra delle sue abitudini peculiari è il non sopportare i tacchi alti ad un certo punto della puntata e mettersi comodamente seduta a terra oppure su una sedia proprio nel bel mezzo dei collegamenti con l’Honduras.

Ciò che è accaduto ieri sera, però, davvero nessuno se lo sarebbe aspettato.

Isola dei Famosi, spavento per Ilary Blasi: la conduttrice cade dalla sedia in diretta

Altro momento cult delle puntate de L’Isola di quest’anno, come dell’anno scorso, è quello delle nomination. Nessuno più della Blasi è capace di far diventare questa fase della serata un momento particolarmente esilarante.

Ieri sera, però, è stata la sua inaspettata caduta ad aggiungere un tocco unico al tutto: mentre parlava con Estefania Bernal chiamata in quel momento a fare la sua nomination, Ilary si è sbilanciata troppo in avanti ed è precipitata a terra dalla sedia.

Subito sono accorsi in suo aiuto gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e l’ex naufrago Gustavo Rodriguez. Per fortuna, l’incidente non ha portato nessuna conseguenza, ma di certo l’effetto sorpresa è stato forte.

“Davvero, così? Ma sei Malgioglio? Ma davvero, stai bene?”, le ha detto Savino quasi incredulo. “Dai tempi di Valeria Marini non si vedeva una cosa così”, ha commentato invece Vladimir. La Blasi è scoppiata in una risata incontenibile e li ha ringraziati, poi ha aggiunto scherzando: “Grazie Gustavo. Lui è venuto subito, voi ci avete messo mezzora”.

Ilary Blasi si conferma unica, vero?