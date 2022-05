Isola dei Famosi, Roger Balduino assente in puntata: cos’è successo al naufrago e perché non era presente durante la diretta di ieri, lunedì 16 maggio 2022.

Una puntata ricchissima, quella dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri, lunedì 16 maggio, su Canale 5. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, dall’ingresso di quattro nuovi naufraghi all’eliminazione definitiva di Clemente Russo. E, a proposito di naufraghi, avrete notato una clamorosa assenza..

Roger Balduino, uno dei protagonisti di questa edizione del reality show di Canale 5, non ha partecipato alla puntata di ieri. A spiegarne il motivo è stato proprio Alvin, ad apertura del collegamento dall’Honduras. Scopriamo tutti i dettagli e cosa è successo al modello brasiliano.

Roger Balduino assente alla puntata di ieri dell’Isola dei Famosi: il motivo

Dopo Blind e Guendalina Tavassi, anche Roger Balduino non ha potuto partecipare ad una puntata de L’Isola dei Famosi. Il brasiliano, infatti, era assente durante la puntata di ieri del reality show condotto da Ilary Blasi. A spiegare i motivi è stato Alvin, che ad inizio puntata ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute dei naufraghi. Guendalina si è riunita al gruppo, mentre Nick Luciani ha subito un piccolo intervento al piede e dovrà utilizzare le stampelle per qualche giorno. Cosa ci ha raccontato di Roger?

“Roger ha subito una piccola distorsione, a causa di una inversione interna del piede. Qualche giorno di riposo, ma la ripresa sta andando molto bene”, spiega l’inviato, tranquillizzando quanti si erano preoccupati per l’assenza del naufrago. Che, quindi, è in fase di ripresa e ben presto rivedremo in playa. E per Roger ci sarà una ‘sorpresa’ al suo ritorno in palapa: Estefania Bernal, vincendo una prova, è ritornata in gara! Come proseguirà tra i due ex? Ritornerà il sereno o continuerà lo scontro?

Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire tutte le novità direttamente dall’Honduras. E voi, state seguendo questa scoppiettante edizione del reality show? Per chi fate il tifo?