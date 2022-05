Pamela Petrarolo, ricordate sua sorella Romina? Era con lei a Non è la Rai, eccola oggi

L’ex stellina di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, è una nuova concorrente de L’Isola dei Famosi: vi ricordate sua sorella Romina?

E’ sbarcata ieri sera tra i naufraghi della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi e la maggior parte del pubblico si ricorda perfettamente di lei. Pamela Petrarolo è entrata nel gioco insieme a Marco Maccarini e i due sono stati soprannominati “I pezzi da Novanta”. In effetti, la Petrarolo è un volto simbolo degli anni ’90 avendo fatto parte delle ragazze di Non è la Rai per tutte e quattro le stagioni del programma.

Un ritorno in tv graditissimo, visto che a Pamela sono legati tanti ricordi di molti ex adolescenti di quell’epoca. C’è da dire che tra le cento fanciulle che popolavano il Centro Palatino in quegli anni, lei è stata sicuramente tra le più amate e talentuose, tanto da venire spesso paragonata ad Ambra Angiolini.

Dotata di notevoli doti canore, solo per la prima stagione della trasmissione la Petrarolo cantò in playback sulla voce di una vocalist. Negli anni successivi interpretò lei stessa brani di artisti del calibro di Aretha Franklin e dei Rolling Stones, solo per fare qualche esempio.

La grintosa romana fu anche la prima delle ragazze di Non è la Rai a pubblicare un album da solista, Io non vivo senza te, uscito nel 1994 e contenente tutte cover inglesi cantate da lei in trasmissione più quella in italiano del celebre pezzo della Carrà. L’anno dopo fu la volta di un album di inediti in italiano più una cover in inglese, intitolato Niente di importante.

Nel corso della sua avventura nel programma di Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, Pamela si distinse anche per essere molto brava a ballare. Non a caso, nell’edizione finale divenne coreografa della trasmissione insieme a Federica Addari e Chiara Caputo. Ciò che forse non tutti ricordano è che insieme a lei, fece parte di Non è la Rai anche sua sorella Romina. Anche quest’ultima era molto brava a ballare e le somigliava notevolmente nell’aspetto. Se Pamela la stiamo vedendo attualmente a L’Isola dei Famosi, com’è diventata Romina dopo tutti questi anni?

Pamela Petrarolo, avete visto il selfie con la sorella? Com’è Romina ora

A differenza della naufraga che anche dopo l’esperienza a Non è la Rai non è mai scomparsa completamente dal mondo dello spettacolo, Romina si è allontanata dalla tv e conduce la sua vita lontana dalle luci della ribalta.

Dal suo profilo Instagram, si può scoprire che è sposata ed è mamma di tre figli. Nella foto scattata insieme a Pamela vediamo come appare di recente. Ha abbandonato il taglio a caschetto e e cambiato colore di capelli che ora sono decisamente più scuri. Rispetto a Pamela ha modificato maggiormente il suo look, ma guardando bene l’immagine ci si accorge che il suo viso non è poi cambiato molto.

La somiglianza è parecchio evidente, vero?