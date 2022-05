“Se n’è andato”: lascia lo studio improvvisamente, è caos a Uomini e Donne; cosa è successo nel corso della puntata.

I colpi di scena, a Uomini e Donne, non mancano mai. E anche nell’ultima puntata trasmessa su Canale 5 sono mancate le sorprese. Non tutte positive…

“Se n’è andato”: lascia lo studio improvvisamente, è caos a Uomini e Donne; cosa è successo nel corso della puntata di oggi. ( Credits Mediaset Infinity)Uno dei protagonisti della trasmissione, infatti, ha letteralmente perso il controllo dopo aver visto alcune immagini. A tal punto che, preso dall’impulso, ha deciso di uscire dallo studio. Ma non dietro le quinte: il corteggiatore è uscito proprio all’esterno, come sottolineato da Maria De Filippi. “Se ne è proprio andato!“, ha esclamato la conduttrice. Ma qual è l motivo? Vi spieghiamo tutto nel dettaglio.

Uomini e Donne, lascia lo studio improvvisamente: il corteggiatore è su tutte le furie

Manca sempre meno alle scelte del trono classico: come sempre, infatti, anche quest’anno Uomini e Donne andrà in vacanza nei mesi estivi. Chi sarà la scelta di Veronica? Nella puntata di oggi abbiamo scoperto che la tronista sta facendo passi avanti nelle conoscenze: nelle ultime esterne ha baciato due corteggiatori, Matteo e Andrea. Ed è proprio questo che ha mandato su tutte le furie quest’ultimo!

È stato proprio il corteggiatore Andrea Della Chioppa a lasciare lo studio, visibilmente furioso. Il ragazzo si è infastidito quando ha visto che Veronica ha nuovamente incontrato Matteo ( con cui era già uscita), dopo aver visto e baciato lui. Anche con Matteo c’è stato il bacio ed è questo che ha fatto innervosire Andrea.

“Mi sempre una presa per il c***. L’ha visto prima, poi vede me, organizza cose per me. Mi bacia e poi bacia lui. Se rientro è per rispetto”, ha esclamato il ragazzo fuori dallo studio, per poi rientrare. “Sceglietelo e a me basta. E poi durante l’esterna mia guardavi lui, ti ho guardato per dieci minuti di fila e guardavi tu. Allora sceglitelo!”, ha continuato Andrea, nonostante Veronica cercasse di giustificarsi

“Il nostro bacio non ha nulla a che vedere con quello con lui. È un bacio che ho sentito al 110%, mi sto legando a lei”, sono state invece le parole di Matteo, convinto che il suo legame con Veronica sia più stretto di quello costruito con il suo ‘rivale’. Chi tra i due la spunterà? Non ci resta che attendere le prossime puntate!