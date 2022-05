“Ha subito un intervento”: incidente all’Isola dei Famosi, naufrago costretto a usare le stampelle durante la puntata del reality show.

Continuano le avventure dei naufraghi sull’Isola dei Famosi. E, ieri sera, lunedì 16 maggio, c’è stata una nuova, ricchissima puntata in diretta su Canale 5. Una puntata in cui è accaduto di tutto, a partire dall’ingresso di quattro nuovi naufraghi, super carichi per questa esperienza. Ma, a proposito di naufraghi, avrete notato che uno di loro, ieri, utilizzava delle stampelle per muoversi sulla playa.

A spiegare il motivo è stato proprio Alvin, l’inviato in Honduras, che ad apertura di puntata ha aggiornato Ilary Blasi e il pubblico su quanto accaduto. “Ha subito un piccolo intervento”, scopriamo cosa è accaduto nel dettaglio e come sta adesso il concorrente.

Isola dei Famosi, un naufrago si presenta con le stampelle: “Ha subito un piccolo intervento”, cos’è successo

“Purtroppo ha subito un piccolo intervento al piede, in quanto un corpo estraneo ovvero un pezzo di corallo gli si era conficcato nel piede.” Con queste parole, Alvin spiega il motivo per il quale uno dei naufraghi si è presentato in puntata utilizzando delle stampelle ‘isolane’. Il concorrente, purtroppo, ha avuto un piccolo incidente al piede, ma come sottolineato da Alvin tutto è andato per il meglio: “L’operazione è andata benissimo, stamattina ha subito questo intervento.” Ma di chi stiamo parlando?

Di Nick Luciani, la storica voce dei Cugini di Campagna. Il concorrente è uno dei più amati del reality e anche ieri ha superato l’ennesima nomination contro Lory Del Santo, Nicolas Vaporidis e Blind: a lasciare la Playa principale è stato proprio quest’ultimo, che continuerà l’avventura su Playa Sgamada.

“Qualche giorno di riposo ma il nostro Nick tiene duro“, specifica Alvin. Anche il naufrago conferma le sue buone condizioni di salute, mostrando a tutti le stampelle da lui costruite sull’isola.

Un piccolo incidente che non scalfirà la carica di Nick, al quale non possiamo che mandare il nostro più grande in bocca al lupo per una velocissima ripresa!