Vite al Limite, che fine ha fatto Susan Farmer? Stenterete a riconoscerla

Il percorso di rinascita di Susan Farmer a Vite al Limite è davvero impressionante, ricordate com’era? Stenterete a riconoscerla!

I pazienti in forte stato di obesità che si rivolgono al Dottor Nowzaradan sono persone che hanno deciso di darsi una seconda possibilità nella loro vita senza lasciarsi andare. Traumi e dolori del passato infieriscono sul forte stato fisico dei pazienti che scelgono così di rifugiarsi nel cibo nell’intento di accantonare il dolore.

Le condizioni fisiche però cominciano ad aggravarsi, l’aumento di peso diventa incontrollabile e bisogna ritrovare la forza di rimettersi sulla giusta careggiata. I pazienti che si sono rivolti alla clinica di Houston hanno intrapreso con speranza un percorso che li ha condotti ad uno straordinario cambiamento. E’ questo il caso di Susan Former, allora trentasettenne del Texas che abbiamo conosciuto nella seconda edizione di Vite al Limite. Ricordate com’era prima? Oggi stentereste a riconoscerla.

Susan Former dopo Vite al Limite: come è oggi

Alle storie dei pazienti che abbiamo seguito nel corso di questi anni nelle diverse edizioni ci siamo appassionati, e fra queste quella di Susan è stata una delle storie che ci ha tenuti incollati alla tv. Come Marla McCants ci ha impressionato con la sua incredibile trasformazione, anche Susan ci ha lasciati a bocca aperta.

L’abbiamo conosciuta nella seconda edizione di Vite al Limite e 276kg separavano Susan Former dalla sua serenità. Ma quando ha deciso di sottoporsi alle cure del dottor Nowzaradan ha dato alla sua vita una possibilità di svolta. Non sono mancati momenti no, destati dalla preoccupazione di non farcela ma Susan è stata più forte e dopo aver seguito una dieta adatta a lei è riuscita a sottoporsi all’intervento chirurgico che le ha permesso di cambiare totalmente.

Dopo l’intervento infatti, Susan è riuscita a raggiungere 154kg. Questo traguardo le ha permesso di riprendere così in mano la propria vita e di ricominciare. Vederla oggi vi lascerà senza parole perché il cambiamento è impressionante. Eccola in uno scatto:

Davvero irriconoscibile!