Alfonso Signorini commenta la rottura tra Manuel e Lulù: cosa ne pensa il conduttore

Dopo la bufera di critiche, ipotesi e congetture scatenata dalla rottura tra Manuel e Lulù, arriva il commento di Alfonso Signorini.

Sono passate alcune settimane dall’annuncio della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, tra i grandi protagonisti della sesta edizione del GF Vip. Un vero e proprio caso mediatico, in cui le fazioni a favore dell’uno o dell’altro non si sono risparmiate reciproche critiche al veleno.

A dividere ulteriormente sulla questione sono le versioni discordanti dei due ragazzi che, chiamati anche in tv a spiegare le ragioni e le modalità della rottura, sembrano viaggiare su binari completamente opposti.

Le parole della principessa etiope al settimanale Chi hanno provocato una durissima reazione da parte di Manuel e, ultima in ordine di tempo, l’intervista di Lulù a Verissimo ha spinto il nuotatore a non seguire più la pagina Instagram della trasmissione di Canale 5.

Insomma, il punto nevralgico della questione è sempre uno: secondo la ragazza, Manuel sarebbe stato influenzato dalla famiglia e soprattutto dal padre Franco nella decisione di lasciarla. Il giovane Bortuzzo, però, nega fermamente che siano stati i pareri di terze persone a indurlo a rompere con lei.

Nel frattempo ognuno si fa la sua opinione sull’accaduto. Anche Alfonso Signorini che finora non si era espresso al riguardo. Nel nuovo numero del giornale Chi di cui è direttore, il conduttore ha approfittato della lettera di una lettrice per dire finalmente la sua.

Alfonso Signorini parla di quanto successo tra Manuel e Lulù

“Manuel è solo un ragazzo giunto alla ribalta all’improvviso, in seguito a un incidente terribile che gli ha tolto l’uso delle gambe. Tra ragazzi, poi, ci si prende e ci si lascia: a volte con poco garbo”, scrive la lettrice.

Riguardo al padre di Manuel, la donna sottolinea i sacrifici che l’uomo sta facendo per il figlio da quando quest’ultimo è stato colpito dall’enorme tragedia nota alla cronaca. Essendo persone conosciute, si legge nella lettera, “rilasciano interviste, giudizi e comunicati stampa”. La missiva si conclude poi con un augurio per Manuel e suo padre affinché “trovino una giusta collocazione, il senso della misura e una vita serena in famiglia”.

E’ quindi giunta la replica di Signorini, che ha scritto: “La fama bisogna saperla gestire. A Manuel Bortuzzo e a suo padre Franco il buon senso non manca. Un abbraccio!”.

