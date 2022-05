Anticipazioni della puntata di Don Matteo di Giovedì 19 Maggio: amarissima scoperta per Federico, occhi puntati anche su Natalina.

Sentivate anche voi la mancanza di Don Matteo? Come darvi torto! Preparatevi, però: ci attendono quattro ultima puntate di fuoco! A partire dall’ottava, che andrà in onda Giovedì, fino all’ultima del 26 maggio, questa tredicesima stagione di Don Matteo farà impazzire tutti.

A partire da questa settimana, Don Matteo avrà doppio appuntamento. Martedì 17 Maggio, infatti, è andata in onda la puntata di quel “famoso” Giovedì dove non è andata in onda per dare spazio all’Eurovisione, ma il 24 Maggio ci sarà la penultima ed imperdibile puntata che anticipa il finale choc del 26. Insomma, ci attendono dei giorni davvero di fuoco! In attesa, però, scopriamo le anticipazioni della puntata di Don Matteo che andrà in onda il 19 Maggio. A quanto pare, sembrerebbe che Federico sarà il destinatario di un’amarissima scoperta mentre Natalina riceverà qualcosa di completamente inaspettato. Pronti a saperne di più? Ci pensiamo subito!

Don Matteo, anticipazioni del 19 Maggio: Natalina riceverà una notizia inaspettata

Giovedì, quindi, andrà in onda l’ottava puntata di Don Matteo e, stando alle anticipazioni, sembrerebbe che sarà ricca di tantissime cose. D’altra parte, ci avviciniamo al finale di stagione, è naturale che sia così! La puntata di Martedì è stata strepitosa, ma cosa dobbiamo aspettarci da questa puntata, però? Scopriamolo insieme.

La comunità di Spoleto è sconvolta da un nuovo omicidio al quale anche Don Massimo lavora attentamente. Quello che, però, sconvolge tutti non è tanto la morte della, ma quando anche Caterina – madre di Federico – sia implicata nella storia. Tra le due, infatti, sembrerebbe che ci sia un legame risalente all’adolescenza. Tuttavia, Caterina continua a professare la sua innocenza, ma suo figlio ci crede ben poco. Riuscirà a dimostrare che non c’entra nulla con l’omicidio? Vedremo!

Intanto, anche Natalina sarà sconvolta da una piacevolissima notizia! Marzullo è pronto ad intervistarla per una nuova trasmissione! Infine, il colonnello Anceschi ritorna a Spoleto per festeggiare con sua figlia Valentina il suo fidanzamento. Non sa, però, che il “lui” di cui si parla è proprio Marco Nardi. Come la prenderà questa notizia?

Insomma, da come potete vedere, sarà una puntata ricca di argomenti. La seguirete?