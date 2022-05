Giustizia per tutti, le anticipazioni della prima puntata: Roberto Beltrami esce dal carcere, bruttissima scoperta per lui.

Grande attesa per la primissima puntata di Giustizia per tutti! A partire da Mercoledì 18 Maggio, Raoul Bova sarà uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova fiction di Mediaset.

Concentrato sulla storia di Roberto Beltrami, un uomo condannato ingiustamente per la morte di sua moglie e che – una volta uscito dal carcere – farà di tutto per dimostrare la sua innocenza, la fiction è un misto di adrenalina e mistero. Insomma, un appuntamento imperdibile! Se consideriamo, inoltre, anche il cast scelto, siamo certi che la mini serie tv si dimostrerà un vero e proprio successo. In attesa di saperlo, però, siete curiosi di scoprire insieme a noi le anticipazioni della prima puntata?

Anticipazioni Giustizia per tutti, prima puntata del 18 Maggio: amara scoperta per Roberto

Una settimana piuttosto intensa per gli ammiratori di Raoul Bova! Già sul piccolo schermo con Don Matteo, di cui ci attende un’ottava puntata imperdibile, l’amato attore attore sarà su Canale 5 a partire da stasera con Giustizia per tutti. Vestirà i panni di Roberto, condannato a 10 anni di carcere per l’omicidio di sua moglie che, in realtà, non ha mai commesso. Cosa accadrà, però, nella prima puntata? Ecco le anticipazioni.

La prima puntata di Giustizia per tutti si apre proprio con l’uscita di Roberto dal carcere e la sua fortissima esigenza di capire chi sia il reale assassino di sua moglie. Inizia a vivere tranquillamente la sua vita, riconciliandosi con il suo amico d’infanzia, che ha sempre creduto nella sua innocenza, e la sua moglie. Nel frattempo, nella sua vita entra Victoria Bonetto, giovanissima avvocatessa entrata a far parte dello studio dove lavorava Beatriz, moglie di Roberto. I due, così, inizieranno a lavorare insieme non solo al caso della donna, ma anche a tantissimi altri casi.

Una volta uscito, però, Roberto dovrà fare i conti con un’altra amarissima scoperta: sua figlia Giulia, che in tutti questi anni è cresciuta con sua zia, sorella gemella di sua madre, ha sempre creduto alla colpevolezza di suo padre. Seppure innocente, adesso fa realmente fatica a ricucire un rapporto con lui. A tal proposito, le darà una grossa mano sua zia, che non solo aiuterà Roberto ad avvicinarsi alla giovane Giulia, ma lavorando nella Polizia lo aiuterà nella sua indagine personale.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?