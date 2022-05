Anticipazioni Giustizia per tutti, seconda puntata: scoperta choc per Roberto

Le anticipazioni della seconda puntata di Giustizia per tutti in onda Mercoledì 25 Maggio: scoperta choc per Roberto, cosa accadrà.

Vi è piaciuta questa prima puntata di Giustizia per tutti? In onda a partire da Mercoledì 18 Maggio, la nuova fiction con Raoul Bova si appresta a fare compagnia il pubblico di Canale 5 con una trama davvero avvincente.

Se la prima puntata di Giustizia per tutti è stata imperdibile, la seconda lo sarà ancora di più. In onda Mercoledì 25 Maggio, il pubblico della nuova fiction vedrà il buon Roberto Beltrami, è proprio questo il nome del personaggio di cui veste i panni Raoul Bova, alla continua ricerca dell’assassino di sua moglie. Ci riuscirà? È ancora troppo presto per darvi una risposta, ma stando alle anticipazioni sembrerebbe che il buon Beltrami sarà vicinissimo ad una scoperta davvero choc. Ma non solo. Diventata la “spalla destra” di Victoria Bonetto, giovanissima avvocatessa interpretata da Rocio Morales, Roberto inizierà ad indagare insieme a lei a tutti i casi che si presentano nel suo studio.

Seconda puntata di Giustizia per tutti, le anticipazioni: Roberto è vicino alla verità?

Uscito dal carcere dopo ben 10 anni di ingiusta detenzione, Roberto Beltrami è seriamente intenzionato a scoprire chi ha ucciso sua moglie. Mentre è un detenuto, quindi, inizia a studiare giurisprudenza e, una volta uscito, trova occupazione mentre lo studio di Victoria Bonetto, lo stesso dove lavorava sua moglie. Il buon Beltrami, quindi, riuscirà a capire chi è il colpevole dell’omicidio? Ci auguriamo proprio di si! Una cosa è certa, però: nel corso della seconda puntata di Giustizia per tutti, come riportano alcune anticipazioni sul web, sembrerebbe che Roberto faccia una clamorosa scoperta.

A quanto pare, non solo Roberto lavorerà insieme a Victoria su un caso di fratricidio, ma scoprirà anche chi era l’uomo che era in compagnia di sua moglie Beatrice poco prima della sua morte. Che questo sia l’anticipo di qualcosa di straordinario? Molto probabilmente, si! Bisognerà attendere ancora un po’, però, per scoprire tutta la verità. Contemporaneamente alla sua indagine personale, però, Roberto continuerà ad essere impegnato a riconquistare la fiducia di sua figlia, che in tutti questi anni ha creduto alla colpevolezza di suo padre.

Noi Mercoledì non ce la perderemo, voi?