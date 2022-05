Il cambiamento di Lory Del Santo: ecco com’era ai suoi esordi

Com’è cambiata Lory del Santo negli anni? Ecco com’era ai suoi esordi la naufraga de L’isola dei famosi.

Lory Del Santo è una naufraga de L’Isola dei famosi. E’ sbarcata in Honduras insieme al suo fidanzato Marco Cucolo, in coppia. Quando Ilary ha annunciato lo scioglimento delle coppie hanno iniziato a viversi l’avventura ognuno per conto proprio.

Entrambi sono molto amati dai telespettatori e stanno dimostrando di poter affrontare anche da soli le difficoltà che l’isola porta ogni giorno. Per Marco questa è la prima volta nel reality ed è stato spinto dalla sua compagna a partecipare, l’attrice invece fu una naufraga molti anni fa. Quando partecipò ben 17 anni fa vinse anche l’edizione condotta allora da Simona ventura. Lory vanta una carriera di tutto rispetto, ha iniziato a lavorare in questo mondo quando era giovanissima. A 16 anni esordisce sul piccolo schermo come valletta al Festivalbar 1975 e dopo le prime esperienze televisive la sua carriera ha spiccato il volo. Ma com’è cambiata la naufraga dagli esordi ad oggi? Ecco alcuni scatti che lo dimostrano.

Il cambiamento di Lory Del Santo: la ricordate ai suoi esordi?

Attrice, regista, fotografa, modella, Lory Del Santo è questo e molto altro. La sua carriera è partita a soli 16 anni quando calca per la prima volta il Festivalbal 1975 nel ruolo di valletta. Dopo il debutto, tra gli anni settanta e ottanta prende parte a numerosi film e a diversi varietà televisivi.

Attualmente è una naufraga de L’Isola dei famosi ma questa come ben sappiamo non è la prima volta in Honduras e non è la prima volta in un reality. Infatti nel 2005 ha vinto la terza edizione de L’Isola, nel 2009 partecipa a La fattoria, nel 2016 è una concorrente della quinta edizione di Pechino Express insieme al suo fidanzato e due anni dopo è nella casa del Grande Fratello Vip 3. Più di 30 anni di carriera e ancora oggi continua ad accogliere soddisfazioni: ma com’era la naufraga ai suoi esordi e quanto è cambiata in questi anni?

Lo scatto in alto dovrebbe risalire agli anni del Driv In, come ha riportato in didascalia tra gli hashtag. Ricordiamo che nel programma, negli agli ottanta, Lory ricoprì il ruolo di ‘bigliettaia’.

Nella seconda foto siamo più avanti con gli anni, non conosciamo la data esatta. Ha uno sguardo affascinante e la sua figura cattura al primo sguardo l’attenzione.

L’ultima foto è stata pubblicata sul suo canale instagram nel 2019. L’acconciatura è sempre la stessa e anche il trucco, molto accentuato sugli occhi con un nude sulle labbra.

Oggi stiamo vedendo Lory Del Santo a L’Isola dei famosi. Guardando questi scatti del passato e facendo il confronto ai giorni nostri possiamo dire che è sempre stata una donna bellissima e piena di fascino.