La casa immensa con 7 camere da letto e 6 bagni di Blake Lively e Ryan Reynolds

Avete mai visto la casa di Blake Lively e Ryan Renolds? E’ composta di 7 camere da letto e 6 bagni.

Ai Met Gala 2022, Blake Lively, attrice amata in tutto il mondo, ha rubato la scena a tutti. E’ stata la ‘padrona di casa’ dell’evento e il suo abito non poteva non essere spettacolare. L’attrice ha rappresentato Il tema Gilded Glamour, ovvero l’età dell’oro americana con un vestito firmato Versace che ha catturato l’attenzione di tutti.

Ampio con un lungo strascico che ricopriva la parte inferiore formando un drappeggio sulla parte posteriore. Spettacolare è stato l’effetto del vestito con il suo cambio colore. Infatti degli assistenti hanno tolto la gonna sopra e i guanti e sotto l’abito è apparso con una tonalità di colore diversa. Ad accompagnare Blake all’evento c’era suo marito, l’amatissimo attore Ryan Reynolds. La coppia è sposata dal 2012: sapete dove vivono? La loro casa è immensa con 7 camere da letto e 6 bagni.

La casa di Blake Lively e Ryan Reynolds è uno spettacolo: 7 camere da letto e 6 bagni

Blake Lively e Ryan Reynolds sono sposati dal 2012 e formano una delle coppie del mondo dello spettacolo più belle di sempre. Si sono conosciuti sul set di Laterna Verde nel 2011 e un anno dopo sono state celebrate le nozze. Sono genitori di tre figlie, nate rispettivamente nel 2014, nel 2016 e nel 2019.

Ma sapete dove vive la coppia? La casa si trova a 20 miglia da New York, circondata da un paesaggio meraviglioso. E’ stata acquistata dagli attori nel 2012 per 5, 7 milioni di di dollari. Attraverso alcuni scatti pubblicati sui profili social è possibile scorgere alcuni spazi della dimora.

Come anticipato, l’abitazione si struttura su più livelli ed è composta da 7 camere da letto e 6 bagni, un salotto, una cucina con ripiani in marmo, inoltre sembra essere circondata da vetrate.

Nel giardino c’è una cabina telefonica inglese che di certo non passa inosservata e sempre all’esterno c’è un fienile.

L’attrice ha una grande cabina armadio dato che è amante degli accessori e dei vestiti. La camera da letto, a differenza degli altri ambienti in cui troviamo colori più scuri, ha una tonalità di colore chiara.