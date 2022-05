Ricordate Chuck di Vite al Limite? Spiacevolissima notizia: cos’è successo

Ricordate Chuck e la sua storia a Vite al Limite? Spiacevolissima notizia: cos’è successo, resterete davvero a bocca aperta.

È stata tra le più grandi trasformazioni di Vite al Limite, quella portata al termine da Chuck Turner. Fattosi conoscere dal dottor Nowzaradan nel corso della seconda stagione del programma, la quarantacinquenne del Texas è dimagrito ben 159 grazie al chirurgo iraniano.

Prima ancora di poter dare inizio al suo percorso nella clinica di Houston, Chuck Turner pesava esattamente 315 kg ed aveva espresso più volte il suo desiderio di ritornare in forma. Completamente dipendente da Nissa, la sua seconda moglie, il quarantacinquenne del Texas aveva spiegato di svolgere una vita “passiva”. Il suo peso eccessivo, infatti, non gli permetteva di fare nulla se non mangiare! Tuttavia, la sua forza e determinazione è stata tale che, nei 12 mesi previsti dal programma, non solo ha ottenuto il lasciapassare per l’intervento di bypass gastrico, ma è dimagrito davvero tantissimo. Cosa sappiamo su di lui oggi? Scopriamolo!

La storia choc di Chuck di Vite al Limite

Ci è capitato più volte di parlarvi di storie drammatiche, ricordate? Ebbene. Questa di Chuck rientra ampiamente tra queste. Abituato a mangiare tantissimo in seguito al brutale omicidio della sua moglie, il quarantacinquenne aveva raccontato di aver trovato nel cibo il suo unico conforto. E, seppure avesse trovato una seconda moglie che riusciva a prendersi cura di lui, il buon Turner continuava ad alimentare il circolo vizioso: mangiava, mangiava e mangiava! Raggiunto un peso di ben 315 kg e resosi conto che così non poteva affatto andare avanti, Chuck ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan.

Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Purtroppo, non ci sono buone notizie! Seppure in clinica sia riuscito ad ottenere ottimi risultati, Chuck ha dovuto fare i conti con un altro duro colpo: la separazione da sua moglie Nissa! La donna, infatti, era piena e stanca dall’atteggiamento di suo marito tanto da chiedere il divorzio.

Un altro colpo basso per Chuck, ma che non l’ha affatto abbattuto. Sul web, infatti, si legge che si è messo subito alla ricerca di una donna che potesse amarlo.

Come sta oggi

Non abbiamo tantissime notizie su Chuck Turner oggi! Cercando notizie su di lui, però, è spuntato un video che mostra il suo cambiamento. Eccolo qui:

Da 315 kg a 156 kg: record imbattibile per Chuck!